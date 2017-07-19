Nazilliâ€™de gÃ¶Ã§Ã¼k faciasÄ±: 1 Ã¶lÃ¼

Nazilliâ€™nin OvacÄ±k Mahallesiâ€™nde meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bir kiÅŸi de yaralandÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re olay OvacÄ±k Mahallesi KÃ¼plÃ¼ mevkiinde akÅŸam saatlerinde yaÅŸandÄ±. Su bulabilmek amacÄ±yla topraÄŸÄ± kazan evli ve Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± Mehmet Ã‡olak (71) ile damadÄ± Muhammet Beytekinâ€™in (35) Ã¼zerine tepelik alandan toprak Ã§Ã¶ktÃ¼.

GÃ¶Ã§Ã¼k sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbe sonucu Mehmet Ã‡olak hayatÄ±nÄ± kaybederken, Muhammet Beytekin yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, Mehmet Ã‡olakâ€™Ä±n cansÄ±z bedenini, kesin Ã¶lÃ¼m sebebinin belirlenmesi iÃ§in Ä°zmir adli tÄ±p kumruna sevk etti.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Ä°HA)