Nazilli’de festival coşkusu başladı

Nazilli Belediyesi’nin organize ettiği 8. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali başladı. Ülke genelinde tanınmış şair, sanatçı, edebiyatçı, gazeteci, bilim insanı ve akademisyenin katılacağı 11 gün sürecek festivalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Nazilli Belediyesi önünde yapılan açılış törenine, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağlar Ertaş, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, sanatseverler ile ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan ve Astrolog Rezzan Kiraz katıldı. Mahalli idarelerin en başta gelen görevlerinden biri olan sosyal belediyecilik görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 8. defa düzenlenen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivaline kendi alanlarında 28 ünlü gazeteci, sanatçı, yazar, şair, televizyon programcısı yaşam koçu, sosyolog, astrolog, tarih ve siyaset bilimci ile edebiyatçıları konuk edeceklerini söyleyerek, “Nazilli Belediyesi, yerel sanatçı, yazar, şairlerle birlikte ulusal değerleri buluşturmaya devam ediyor” dedi.

“Kültür ve sanat bizim için çok önemli”

İlçenin ‘Okumak, yaşamak ve yaşlanmak için’ slogan oluşturduğunu ifade eden Başkan Haluk Alıcık, “Bugün Nazilli olarak ne kadar övünsek azdır. Kültür ve sanat bizim için çok önemli. Nazilli’nin gelişmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Sanatçı getirebilirsiniz, konserler verebilirsiniz, ilim ve bilim adamlarını Nazilli’de konuşturulması çok önemli. Biz Nazilli için okumak, yaşamak ve yaşlanmak için slogan oluşturduk. Nazilli Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe çok önem veriyoruz. Mehter takımımızdan, folklor ekiplerimize kadar, engelliler iletişim merkezinden, öğrenci çamaşır hanemize kadar bunun birçok etkinliğimizle sosyal Belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. 11 gün boyunca yazarlarımız, şairlerimiz bizimle beraber olacak. Bu güne kadar biz Nazillililer olarak 221 tane sanatçımızı Nazillilerle buluşturmuşuz. Bizim bunlar Türkiye’mizin yetiştirdiği güzel insanlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Kültür Festivalleri Çok Önemli”

Düzenlenen kültür festivallerini çok önemsediğini ifade eden Kaymakam İbrahim Küçük, “Belediyecilik sadece şehrin mimarisi ve sokak düzenlemeleri değildir. Bu nedenle ilçemizde 8.’si düzenlenen festivali çok önemsiyorum. Nazilli’yi tüm Türkiye’de kime sorarsanız sorun gerek doğal kaynakları gerekse tarımı ve sanayisiyle zengin bir yer olarak tanımlar. Ama buraları zenginleştirmenin ve daha da anlamlı hale getirmenin yolu oralara kültürel açıdan da zenginlik katmaktır. Kültürel derinliği olan üretken ve tarihe iz bırakan gelecekte de buradan bahsedilmesini sağlayacak olan bazı unsurları sağlamak gerekiyor. Onun için burada yapılan festivallerle edebiyat hayatında, sanatta, yazım hayatında, şiir ve değişik alanlarda ün yapmış üretken insanları burada ağırlamak ve vatandaşlarımızla buluşturmanın çok önemli bir görev olduğuna inanıyorum” dedi.

Nazilli Halkı Sanatçılarla Buluşacak

Festivalde Ahmet Selçuk İlkan, Rezzan Kiraz, Etem Oruç, Mehmet Coşkundeniz, Sinan Meydan, İbrahim Kiraz, Ediz Hun, Tahsin Şimşek, Erkan Şamcı, Mustafa Karataş, Bingül Adalığ, Sinan Yağmur, Gürkan Kubilay, Selim Kacar, Ahmet Şerif İzgören, Abdullah Kırkık, Ramazan Kurtoğlu, Kerim Özbekler, Adil Maviş, Alphan Mamus, Osman Girgin, Süleyman Beledioğlu, Serdar Tuncer, Koray Yersüren, Zeynep Sey, Emre Gül, Yusuf Piliç, Sabahattin Burhan, Kubilay Aktaş ve Ahmet Şimşirgil katılacak. 24 Mart’ta başlayan festival 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 20.30’da Nazilli Belediyesi Klasik Türk Musikisi Korosu’nun vereceği Bahar Konseri ile sona erecek. Ayrıca festival Belediye Meydanında kurulan stantlarda yazar, şairler kitap imzalayacak, Türk Anneler Nazilli Şubesi Derneği, seramik sergisi, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu hükümlü ve tutuklu Elişi Ürünleri Sergisi, fotoğraf ve resim sergisi festival boyunca açık kalacak.

Kazakistan Ekibinden Kolbastı Şov

Festivalin açılış töreni konuşmaların ardından Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri ile Kazakistan Halk Oyunları ekibi davul şov ve kolbastı oyunları ile davetlerinin beğenisini kazandı. Yerli ve yabancı halk oyunları gösterisi ile açılış töreni sona erdi. (İHA)