Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
10 Şubat 2017
Nazilli, Sağlık, Yaşam

Nazilli’de eski hastane binası kaderine terk edildi

Yeni yerine taşınmasından sonra kaderine terk edilen Nazilli Devlet Hastanesinin eski hizmet binası çevrede yaşayan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.
2013 yılında artan ihtiyaca cevap veremediği için yeni hizmet binasına taşınarak kaderine terk edilen Nazilli Devlet Hastanesi eski binası, madde bağımlıları ile hırsızların mekanı haline geldi. Zafer Mahallesinde kaderine terk edilen ve madde bağımlıları ile hırsızların meskeni haline gelen eski devlet hastanesi binası, çevre sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Özellikle havanın kararmasından sonra dışarı çıkmakta tereddüt yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, başlarına kötü bir şey gelmesinden korkuyor.
Yaşadıkları korku dolu günlerin son bulması için defalarca yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyleyen çevre sakinleri; “Akşamları dışarı çıkamıyoruz. Hastanenin taşınmasından sonra birçok işyeri buradan taşındı. Hava karardığında burası hayalet şehre dönüyor. Eşimizle çocuğumuzla bir yere gidemez olduk. Garip tipler hastane bahçesinde bağırarak şarkı söyleyip naralar atıyor. Burası balicilerin, tinercilerin evi haline geldi. İçki içenler, hırsızlık yapmaya girenler ne ararsanız var. Biz durumu polise bildiriyoruz ama polis gelince buradakiler hemen kaçıyor. Artık polis bile bunlardan bıktı. Başımıza kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz” diyerek sitem etti.
Suç işleme potansiyeli yüksek insanların eski hastane binasını yatmak için kullandığını söyleyen vatandaşlar, sorunun polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini belirterek kalıcı önlemlerin alınmasını istedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Talasemi ve lösemi hastaları piyasada ilaç bulamıyor
Share

BENZER HABERLER

Masanın yıldızları Didim’de buluşuyor

Masanın yıldızları Didim’de buluşuyor

Başkan Alıcık’tan basketbola destek

Başkan Alıcık’tan basketbola destek

Yıldız Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası Aydın’da yapılacak

Yıldız Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası Aydın’da yapılacak

MİNE ERCAN; “HEDEFİMİZ BİRİNCİ LİG”

MİNE ERCAN; “HEDEFİMİZ BİRİNCİ LİG”

Aydın, Masa Tenisinde Namağlup Çeyrek Finalde

Aydın, Masa Tenisinde Namağlup Çeyrek Finalde

Engelli Basketbolcular’dan Özakcan’a Ziyaret

Engelli Basketbolcular’dan Özakcan’a Ziyaret

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6940

    • Euro

      3,9276

    • BIST

      87.473

    • Altın

      146,4905

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE