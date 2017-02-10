Nazilli’de eski hastane binası kaderine terk edildi

Yeni yerine taşınmasından sonra kaderine terk edilen Nazilli Devlet Hastanesinin eski hizmet binası çevrede yaşayan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

2013 yılında artan ihtiyaca cevap veremediği için yeni hizmet binasına taşınarak kaderine terk edilen Nazilli Devlet Hastanesi eski binası, madde bağımlıları ile hırsızların mekanı haline geldi. Zafer Mahallesinde kaderine terk edilen ve madde bağımlıları ile hırsızların meskeni haline gelen eski devlet hastanesi binası, çevre sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Özellikle havanın kararmasından sonra dışarı çıkmakta tereddüt yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, başlarına kötü bir şey gelmesinden korkuyor.

Yaşadıkları korku dolu günlerin son bulması için defalarca yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyleyen çevre sakinleri; “Akşamları dışarı çıkamıyoruz. Hastanenin taşınmasından sonra birçok işyeri buradan taşındı. Hava karardığında burası hayalet şehre dönüyor. Eşimizle çocuğumuzla bir yere gidemez olduk. Garip tipler hastane bahçesinde bağırarak şarkı söyleyip naralar atıyor. Burası balicilerin, tinercilerin evi haline geldi. İçki içenler, hırsızlık yapmaya girenler ne ararsanız var. Biz durumu polise bildiriyoruz ama polis gelince buradakiler hemen kaçıyor. Artık polis bile bunlardan bıktı. Başımıza kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz” diyerek sitem etti.

Suç işleme potansiyeli yüksek insanların eski hastane binasını yatmak için kullandığını söyleyen vatandaşlar, sorunun polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini belirterek kalıcı önlemlerin alınmasını istedi. (İHA)