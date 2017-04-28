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28 Nisan 2017
Asayiş, Nazilli

Nazilli’de el bombası bulundu

Aydın Nazilli ilçesinde temizlik yapan belediye işçileri el bombası buldu. İşçilerin güvenlik güçlerine haber vermesi ile olay yerine gelen polisler bölgeyi güvenlik çemberine alarak bombanın bulunduğu yere yakın olan Cumhuriyet ilkokulunu tahliye ederek önlem aldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Murat Ultay Bulvarı’ndaki bir sitenin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; site içerisindeki otları temizleyen belediye işçileri el bombası bularak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak, hemen yakınındaki ilkokulu tahliye etti.
Cumhuriyet İlkokulu’na 10, Nazilli Adliyesi’ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunan el bombasını imha için Aydın’dan ekipler sevk edildi. Kontrollü patlatma yapan ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.Site bahçesine atılan el bombasının menşei ve türü öğrenilemezken, parça tesirli olduğu bilgisine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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