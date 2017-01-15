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15 Ocak 2017
AsayiÅŸ, Nazilli

Nazilli’de cinayet

AydÄ±n’Ä±n Nazilli ilÃ§esinde arazide tÃ¼fekle vurulmuÅŸ bir erkek cesedi bulundu.
Olay saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda Nazilli ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kozdere Mahallesinde meydana geldi.

Evine odun Ã§ekmekte olan HÃ¼seyin KÃ¼Ã§Ã¼k, tarla yolundan geÃ§enler tarafÄ±ndan gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurulmuÅŸ halde bulundu. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±nâ€™da FETÃ–â€™den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan hakim mahkemeye sevk edildi
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