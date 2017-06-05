Nazilli’de berber ve kuaförler aileleriyle birlikte iftar yaptı

Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, çalışanları ve eşleri geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

51 yıl önce kurulan oda, iftar geleneğini 2014 yılında seçilen Olcay Akyıldız başkanlığında ilk kez 2014 yılında başlatmıştı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde oda üyesi berberler ve kuaförlerin yanı sıra kalfalar, çıraklar ve aileleri de hazır bulundu.

İftar Yemeğini düzenleyen Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, iftar yemeğine katılan tüm oda başkanları ve misafirlere teşekkür ederek Mübarek Ramazan aylarını kutladı. Birlik ve dayanışmanın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Oda Başkanı Olcay Akyıldız, “Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte odamızda ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde eski ve yeni üyeler birbirini tanıma imkanı buldu. Hatta onca yıldır üyemiz olmasına rağmen birbirini ilk defa gören üyelerimiz de oldu. Biz, berber ve kuaför esnafları olarak ilçemize örnek bir oda olmak istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımızla aramızda rekabeti değil paylaşmayı ön plana çıkaran bir yönetim sergileyerek, berber ve kuaför esnafının dertlerine çözüm olmaya çalışıyoruz. Dört yıl önce başkan seçildikten sonra yönetim kurulu üyeleri olarak ilk işimiz birbirimizi tanımak ve kaynaşmak, aramızdaki sorunları aşmak için toplantılar düzenlemek oldu. Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası olarak kuaför ve berber esnafı arkadaşlarımız, ilçenin ve bölgenin örnek esnafı olacak. Önceliğimiz ise birlik ve beraberliği sağlamak” dedi.

“Ne söz verdiysek yaptık”

2014 oda seçimlerinde ne söz verdilerse yerine getirdiklerini de ifade eden Akyıldız, “Seçimlerden önce üyelerimize ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik. En büyük hedefimiz olan odamıza ait bir ofis satın alarak hizmet kalitemizi artırdık. Nazilli halkına ve oda üyelerimize daha kaliteli ve daha iyi hizmet verebilmek için yönetim kurulu üyelerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan ayının, başta İslam alemi olmak üzere herkese hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

“Örnek dayanışma sergilediler”

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, üyeler ve ilçe halkı arasında birlik ve beraberliği sağlamalarından dolayı Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız ve yönetimine çok teşekkür ettiğini ifade ederek, “Buradaki amaç dostluk, kardeşlik ve beraberliği sağlamak. Nazilli’deki odamızın üye sayısı 300 olmasına rağmen gördüğümüz gibi binin üzerinde katılım oldu. Bu da gösteriyor ki Olcay başkanımız bu birlik ve beraberliği sağlamış. 4 yıl önce başlattığı iftar geleneğini yaşatmaya da devam ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Huzurun ve güzelliklerin arttığı bir Ramazan ayı olmasını diliyor tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum” dedi.

Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası’nın Ahmet Şensan Kültür Merkezinde düzenlediği, iftar yemeğine eski Nazilli Belediye Başkanı ve eski Aydın Milletvekili Mehmet Yüzügüler başta olmak üzere Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, AYESOB Genel Sekreteri Mustafa Çağlayan, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Öğünçlü, oda başkanları ile kuaför ve berberlerin kalfaları, çırakları ve aileleri katıldı. (İHA)