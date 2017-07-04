Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
04 Temmuz 2017
Asayiş, Nazilli

Nazilli’de 3 ev kül oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahallede sabah saatlerinde çıkan yangında yan yana bulunan 3 ev büyük hasar görürken kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Nazilli’de Yeşil Mahalle 771 sokakta bulunan bir binada sabah saat 05.00 sularında çıktı. İddiaya göre, Erkan A.’ya ait olan evde yeğeni Bünyamin V., gece esrar kullandı. Fırında çalışan Bünyamin V., işe gitmek için evden ayrılırken aldığı esrarında etkisiyle külleri yere döktü. Küller halının üzerine düşerek bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tek katlı evi sararken, yangına uykuda yakalanan ev sahibi Erkan A., durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu ancak evlerin dar sokakların içinde yer alması müdahaleyi zorlaştırdı. Bu esnada yükselen alevler yan binaya sıçradı. Yalnız yaşayan Seher B., (60) evinin yandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Çaresizce yaşananları seyreden yaşlı kadın sinir krizi geçirdi.
3 binaya da sıçrayan yangın yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, yangının kendi evlerine sıçramaması için söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangında yan yana bulunan 3 binada büyük hasar oluşurken, binalar kullanılamaz hale geldi. Nazilli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı noktada arama yaptı. Polis, yangının çıkmasına neden olduğu ileri sürülen Bünyamin V. için arama çalışması başlattı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadası’nda kaldırıma çıkan motosikletin çarptığı engelli yaya öldü
Share

BENZER HABERLER

Aydın Başsavcısı Arslan, Yargıtay’a atandı

Aydın Başsavcısı Arslan, Yargıtay’a atandı

Söke OSB ve TARİŞ arasında yer tahsis sözleşmesi imzalandı

Söke OSB ve TARİŞ arasında yer tahsis sözleşmesi imzalandı

Söke’nin çiftçi temsilcileri DSİ’ye gitti

Söke’nin çiftçi temsilcileri DSİ’ye gitti

Adalet Yürüyüşü’nde Fenalaşan Yıldız, By-Pass Oldu

Adalet Yürüyüşü’nde Fenalaşan Yıldız, By-Pass Oldu

Didim Belediyesi Aromatik Yağlarının Tanıtımını Yaptı

Didim Belediyesi Aromatik Yağlarının Tanıtımını Yaptı

CHP EFELER, MAHALLE TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

CHP EFELER, MAHALLE TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 07/05 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 35°C. Rüzgâr KD, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 07/05 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C. K rüzgâr D değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5557

  • Euro

    4,0413

  • BIST

    101.208

  • Altın

    140,3636

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE