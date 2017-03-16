Nazilli’de 21 koyunu çalınan çiftçi isyan etti

Aydın’ın Nazilli İlçesi Güzelköy Mahallesi’nde yaşayan Ali Selek’in 21 adet koyunu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay Güzelköy Mahallesinde gece yarısından sonra saat 02,30 sularında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlattıktan sonra ahıra kapatan Ali Selek (58) dinlenmek için evine çekildi.

Gece yarısından sonra, duyduğu gürültüye uyanan Selek, koyunlarının çalındığını fark etti.

Durumu jandarmaya bildiren talihsiz çiftçi, endişe içinde güvenlik güçlerinin gelmesini bekledi.

Belirtilen adrese gelen jandarma ekipleri, kısa bir incelemenin ardından çalınan koyunlardan yedi tanesini Ali Selek’e ait evin 200 metre ilerisinde terk edilmiş halde buldu.

Bu haber üzerine teselli bulan hırsızlık mağduru Selek; “Koyunlarımı kimlerin çaldığını bilmiyorum. Ama birkaç gündür mahallemize portakal toplamak için gelen birileri vardı. Bugüne kadar burada böyle bir olay yaşamadık. Portakal toplamaya gelenlerden şüpheleniyorum. Bu kişilerin Kuyucak’a bağlı Başaran Mahallesine oturduğunu biliyorum. Güvenlik güçlerinden bir an önce kalan 13 koyunumun da bulunmasını istiyorum. Biz çiftçilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Emeklerimiz çalındı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. (İHA)