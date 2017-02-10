Nazilli Ticaret Odasından Büyükşehire ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve beraberindeki heyet, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Meclis üyesi Ekrem Eskici, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu bölgesel sorunları istişare etmek maksadıyla makamında ziyaret etti.

Özlem Çerçioğlu’ na NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından bölgesel , sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir rapor sunuldu. Sorunlar arasında bulunan Aydın bölgesinde tarım arazisi vasfında olduğu halde tarım özelliğini yitirmiş olan alanların yeniden tespit edilmesi ve bu alanların Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

Nazilli’de Uzun Yaşam Köyü’nün kurulmasıyla ilgili ortak çalışma sahasının belirlenmesi konusu gündeme geldi. NTO temsilcileri tarafından Nazilli Yeni Sanayi Sitesi girişinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait hal binası, İtfaiye Müdürlüğü ile Park Bahçe Müdürlüğü alanlarının düzenlenmesi ve Nazilli Yeni Sanayi Sitesi girişindeki tehlikeli kavşağın düzenlenmesi talep edildi.

Başkan Çerçioğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınamayacağını belirterek konuyu tekrar değerlendireceğini belirtti. (İHA)