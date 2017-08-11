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12 Ağustos 2017
Ekonomi, Nazilli

Nazilli Ticaret Odası üyeleri TKDK yetkilileriyle buluştu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yetkilileri, Nazilli Ticaret Odası üyelerini yüzde 50 hibe destekli IPARD 2 proje başvurusu hakkında bilgilendirdi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aydın İl Koordinatörlüğü yetkilileri, Nazilli Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda IPARD 2 ikinci başvuru çağrı ilanı hakkında NTO üyelerini detaylı olarak bilgilendirdi. Et ürünleri, süt işleme tesisleri, su ürünleri işleme tesisleri ve meyve ve sebze işleme tesislerine yapılacak yatırımlara yüzde 50 hibe desteğinin anlatıldığı toplantıda uzmanlar yatırımcıların sorularını da yanıtladı.
TKDK İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt ve beraberindeki kurum yetkilileri, IPARD 2 projesi başvuru süresi ve başvuru koşullarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Bilgilendirmelerin ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, üyelerinin bu hibe ve desteklerden faydalanmaları noktasında engel olan özellikle yatırım alanı gibi konulardan bahsederek bu engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. NTO üyeleri ise TKDK yetkililerine kendi projelerinden bahsettiler. Faydalanabilecekleri destek kalemleri hakkında karşılıklı müzakereler gerçekleştirerek bire bir görüşmeler ve işletme ziyaretleri için uzmanlarla takvim belirlediler.

(İHA)

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