Nazilli Ticaret Odası Başkan Arslan İsyan Etti

Nazilli ile Aydın merkezde bulunan yatırımcılar arasında çifte standart uygulandığını söyleyen Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan; “Efeler bölgesinde olduğu zaman yatırım yapmak için imkânları aç, Nazilli ve ona bağlı altı ilçesinde yatırım yapılacağı zaman bizim önümüze engel çıkıyor” diyerek sitemini dile getirdi.

Nazillili Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Aydın’ın doğusunda faaliyet gösteren iş adamlarına yönelik ayırımcılık uygulandığını iddia ederek sitem dolu bir açıklama yaptı.

Nazilli ve çevresinde bulunan sanayi alanlarının pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğunu ifade eden Arslan, “Efeler bölgesinde olduğu zaman yatırım yapmak için imkânları aç, Nazilli ve ona bağlı altı ilçesinde yatırım yapılacağı zaman maalesef tarım arazileri bizim önümüze bir engel olarak çıkıyor” diyerek kendilerine haksızlık yapıldığını savundu.

Aydın merkez ve çevresindeki tarım arazilerinin istenmesi halinde sanayi alanına çevrilebildiğini ancak benzer durumun Nazilli’de yapılmak istenmesi halinde engellerle karşılaştıklarını kaydeden Nuri Arslan, ortaya konulan haksız durumun giderilmesi talebinde bulundu.

Nazilli Ticaret Odasının sorumluluk alanında bulunan 6 ilçede faaliyet gösteren müteşebbislerin Efeler’deki işadamları gibi vergi ödediğini ancak hizmet eşitliği hususunda ayrımcılığa tabi tutulduğunu vurgulayan Nuri Arslan şunları söyledi;

“Mevcut ilçede çok gündem de olan bir Çıldır Havaalanı hikâyesi var. Havaalanının olduğu bölgenin tamamının tarım arazisi olduğu bilinen bir gerçek. Fakat bu tarım arazilerinin bu havaalanı bölgesine kadar sanayi alanına çevrildiği ve buraların sanayi imarı haline gelerek sanayi alanı olarak kullanılabildiğini görüyoruz.

Fakat aynı şey bizim bölgemize geldiği zaman tarım arazisi, tarım arazilerinde bir şey yapılamayacağı yönünde devamlı beyanat var. Biz de bunun bir çifte standart olduğunu düşünüyoruz. Yani Efeler bölgesinde olduğu zaman yatırım yapmak için imkânları aç, Nazilli ve ona bağlı altı ilçesinde yatırım yapılacağı zaman maalesef sanayi alanlarında tarım arazileri bizim önümüze bir engel olarak çıkıyor.

Yani biz pozitif ayrımcılık noktasında da eşit olunmasını istiyoruz. Biz hepimiz buradaki esnaflarda tüccarlarda vergi vermekte. Katma değer üretmekteler. Yapılacak işlerin Aydın genelinde her yere eşit olmasını istiyoruz. En azından bizim bölgemiz için bunu talep ediyoruz. Tarım arazileri nasıl bazı yerlerde sanayi alanına çevrilebiliyorsa bizim bölgemiz de biz marjinal arazilerin çevrilmelerini istiyoruz ama tarım arazilerinin çevrildiğini de göz ardı etmemek gerekir.

Umurlu’daki Organize Sanayi’nin komple zeytinlik alanı olduğunu ben iyi bilenlerdenim. Halen içinde her taraf zeytinlik. Ama orada döneminde ‘zeytin koruma kanunu’ yoktu veya bu şekilde değildi. Oralar yapılabilmiş. Ama bizim bölgemizde maalesef biz yapamıyoruz. Biz bu pozitif ayrımcılığın bir şekilde önüne geçilmesini bekliyoruz.”

Açıklamasının son bölümünde, Nazilli’nin istenilen ekonomik sıçramayı yapabilmesi için girişimcilerin desteklenip hakkaniyet ölçüsünde eşit koşullarda hizmet alması gerektiğini kaydeden Arslan, siyasi iktidara bu konuda büyük görevler düştüğünün altını çizdi. (İHA)