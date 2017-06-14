Nazilli Ticaret BorsasÄ± BaÅŸkanÄ± AksÃ¼t serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

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Ä°zmir merkezli yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Nazilli Ticaret BorsasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ziya AksÃ¼t serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n FETÃ–/PDY’ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°zmir Emniyeti Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri 6 ilde operasyon yapmÄ±ÅŸ, Ä°zmir merkezli operasyonlarda Nazilli Ticaret BorsasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ziya AksÃ¼t de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Nazilli Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len AksÃ¼t daha sonra Ä°zmirâ€™e gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu sabah saatlerinde adliyeye getirilen AksÃ¼t, savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla mahkemeye Ã§Ä±kmadan serbest kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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