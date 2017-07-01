Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
01 Temmuz 2017
Asayiş, Nazilli

Nazilli Devlet Hastanesinde yangın

Nazilli Devlet Hastanesinde jeneratörlerden kaynaklanan bir arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın, hastanede kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; Nazilli Devlet Hastanesinde jeneratörlerde oluşan bir arıza sonucu bir anda etrafı duman ve yanık kablo kokusu sarmaya başladı. Yangın, hastane personeli ve vatandaşlarda paniğe neden olurken, görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Nazilli Devlet Hastanesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangının jeneratörlerden kaynaklanması sebebiyle Aydem ekiplerinden de yardım istendi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "BİR ÖĞRETMENİMİZ DAHA PKK TARAFINDAN KATLEDİLDİ!"
Share

BENZER HABERLER

Hem baba mesleğini öğreniyor hem de harçlığını çıkarıyor

Hem baba mesleğini öğreniyor hem de harçlığını çıkarıyor

Haftada iki gün balık yaşam boyu sağlık

Haftada iki gün balık yaşam boyu sağlık

Özmeriç: “Aracı sinirlenmeden kullanmak maharettir”

Özmeriç: “Aracı sinirlenmeden kullanmak maharettir”

Sıcağı en çok harmanda çalışanlar hissediyor

Sıcağı en çok harmanda çalışanlar hissediyor

Termometreler 48’i gösterdi

Termometreler 48’i gösterdi

OTO YOLLARDA CEZA DÖNEMİ

OTO YOLLARDA CEZA DÖNEMİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 07/02 0%
Açık
Genel Olarak Açık. Çok sıcak devam ediyor. En yüksek 43°C. Rüzgâr KKD, 10 - 15 km/saat.
Açık
Yarın 07/02 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 24°C. Rüzgâr GGB, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5239

  • Euro

    4,0308

  • BIST

    100.440

  • Altın

    140,6790

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE