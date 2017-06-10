Nazilli cezaevinden kaÃ§an firari yakalandÄ±

Nazilli aÃ§Ä±k cezaevinden firar ederek kayÄ±plara karÄ±ÅŸan F. A. isimli mahkum Nazilli polisinin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonu sonucu yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Nazilli polisi geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Nazilli aÃ§Ä±k cezaevinden firar eden F. A. isimli mahkumun Yeni Sanayi mahallesinde bulunan bir evde saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.
Ä°hbar Ã¼zerine harekete geÃ§en emniyet gÃ¼Ã§leri F. A. isimli cezaevi firarisini saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
F. A. isimli firari emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliye ye sevk edildi. (Ä°HA)