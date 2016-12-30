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30 Aralık 2016
Güncel, Nazilli

Nazilli Belediyesi’nden Kaymakam Küçük’e Hayırlı Olsun Ziyareti

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Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli Belediyesi MHP Grubu Meclis Üyeleri, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından Nazilli’ye atanan Kaymakam İbrahim Küçük’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile MHP’li Belediye Meclis Üyeleri Gonca Yelkovan, Vahit Aysan Mustafa Akkaya, Dursun Öztunç, Hakan Kumcuoğlu, Hulki Karakaya, Mehmet Koşar, Yılmaz Kınlı ve Hakan Karakaş görevine başlayan Kaymakam İbrahim Küçük’ü makamında ziyaret etti. Kaymakam Küçük’e Hoş geldiniz ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile Meclis üyeleri İbrahim Küçük’e Hayırlı olsun diyerek yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Meclis Üyeleri’ne teşekkür eden Kaymakam Küçük Meclis üyeleri ile tek tek tanışarak, “Nazilli’de görev yapacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce Nazilli ve mahalleleri hakkında çok olumlu şeyler duydum. Burada yapılan hizmetler çok önemli ölçüde Nazilli’yi ileriye taşımış. İnşallah bundan sonra da daha büyük hizmetlerin gelmesi için birlikte çabalayacağız. Devletin vermiş olduğu hizmetleri hep birlikte yürüteceğiz. Burada aldığım ilk intiba halkının sıcak kanlı, mütevazi ve kucaklayan bir yapıya sahip olmaları. İlişkilerin sıcak, iletişimin iyi olması işlerin sağlıklı yürümesi açısından çok önemli. Her yönü ile güzel bir şehirde sizlerle birlikte görev yapacak olmaktan çok mutlu ve gururluyum” dedi.{CAPTION}
Nazilli’nin genel yapısı ve fiziki konumu ile ilgili bilgiler aktaran Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Okumak, yaşamak ve yaşlanmak için ideal şehir olan Nazilli’mize hoş geldiniz. Uzun yaşam şehri olarak tescillenen Nazilli’mizde inşallah sizin gibi genç ve dinamik bir kaymakam ile çok güzel projelerin ve hizmetlerin altına imzamızı atacağız. Sizinle birlikte Nazilli’mizi bir adım daha ileriye taşıyacağımıza canı gönülden inanıyorum. Sizin de dediğiniz gibi ilişkilerin sıcak iletişimin iyi olması uyumlu bir çalışmanın en önemli etkenidir. Nazillimize tekrar hoş geldiniz diyor başarılı çalışmalarınızın devanı diliyoruz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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