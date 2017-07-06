Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
06 Temmuz 2017
Asayiş, Nazilli

Motosiklet sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Karaçay Mahallesi’nde meydana gelen motosikler kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nazilli Karaçay Mahallesi 1011 Sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddaaya göre, otogar istikametinden gelen 09 RB 766 plakalı motosiklet sürücüsü A.T. hızını alamayarak 35 EKG 29 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen sürücü araçtaki camın parçalanması ile yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü A.T.’yi Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kaza yerine gelen trafik ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra araç sürücüsü T.P.’yi asayiş ekipleri aracılığı ile karakola götürdü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadası’nda kaldırıma çıkan motosikletin çarptığı engelli yaya öldü
Share

BENZER HABERLER

Şehidimizi Karacasu’da Toprağa Verdik

Şehidimizi Karacasu’da Toprağa Verdik

Torbacılar adrese ulaşamadan Söke Polisine takıldı

Torbacılar adrese ulaşamadan Söke Polisine takıldı

FETÖ davasında mahkeme başkanı sanığa “Tertemizsin yani” diyerek çıkıştı

FETÖ davasında mahkeme başkanı sanığa “Tertemizsin yani” diyerek çıkıştı

Tanker kazasında ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Tanker kazasında ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Söke’de yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

Söke’de yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

Kuşadası’nda Sahte Marka Operasyonunda Olaylar Çıktı

Kuşadası’nda Sahte Marka Operasyonunda Olaylar Çıktı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 07/07 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 34°C. Rüzgâr KD, 15 - 30 km/saat.
Açık
Bugün 07/07 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 17°C. B rüzgâr GD değişiyor, 15 - 30 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6296

  • Euro

    4,1415

  • BIST

    100.627

  • Altın

    142,2859

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE