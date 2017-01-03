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03 Ocak 2017
Asayiş, Nazilli

Motosiklet sürücüleri hırsızlığa karşı uyarıldı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde son dönemde artan motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından harekete geçen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, motor satan işyerleri ve motosiklet sürücülerini bilgilendirdi.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, “Motosiklet hırsızlığına karşı alınabilecek önlemler” konulu bin adet broşür bastırarak vatandaşlara dağıttı.
Bin adet broşür bastıran Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, bu broşürleri, Nazilli ilçe genelinde motosiklet satışı yapan bayilere dağıtılarak vatandaşlara ulaşılmaya çalışıldı. Ayrıca trafik ekipleri motosiklet sürücüleri üzerinde yaptıkları denetimlerde, sürücülere motosiklet hırsızlığı konusunda bilgilendirirken bu broşürlerden de dağıttı. Yetkililer bu çalışma ile halkı motosiklet hırsızlığı konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade ettiler. (İHA)

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