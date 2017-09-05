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05 Eylül 2017
Asayiş, Güncel, Nazilli, Siyaset

MHP Nazilli İlçe Başkanı’ndan Darp Açıklaması

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende protokolde MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin’e yer ayrılmadığı gerekçesi ile Nazilli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fatih Demir’in dövülerek hastanelik edilmesi olayının ardından MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin basın açıklaması yaptı. Fatih Demir’i kendilerinin darp etmediğini ileri süren MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin, gazetecilere yönelik söylediği “Bu haber çıkarsa önce aklınızı sonra canınızı alırım” tehdidinin de basın mensuplarına değil partili olmayan bazı kişilere yönelik olduğunu ileri sürdü. Olaydan üzüntü duyduğunu da ileri süren MHP Nazilli İlçe Başkanı Keskin “Basın mensuplarına herhangi bir tehdit söz konusu değil. Basın mensuplarının işini yapmasına saygılıyız. Bir anlaşılmazlık olduysa üzüntülerimi ifade ediyorum” sözlerine yer verdi.
Yaşanan olaylar karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, Kültür Müdürü Fatih Demir’in kendileriyle ilgisi olmayan bir kişi tarafından darp uygulanarak hastanelik edildiğini ileri süren MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin, “Benim bir şey yapmam için bu makama ihtiyacım yok. Elim, ayağım, kafam, her yerim kelepçeli. Davamın ve teşkilatımın hizmetinde olduğum için. Dilin ağırlığı ile elin ağırlığı aynı seviyeye gelince neden hep elin ağırlığını kullanan suçlu oluyor. Bugün tatsız bir olay yaşandı. Böyle bir olayın yaşanmasını bizler de istemezdik. Bizlerle de alakalı bir durumda değil esasında ama bize çekilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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