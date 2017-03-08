Kuyumcuların terazileri denetimden geçti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafının kullandığı hassas teraziler kontrolden geçti.

Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, il genelinde başlatılan kuyumcu esnafının kullandığı hassas tartı aletlerinin denetiminin Aydın’dan sonra Şubat Ayında Nazilli’de yapıldığını ifade etti. Çoban, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın genelgesi gereğince rutin denetimlerimiz arasında yer alan kuyumcu esnafımızın kullandığı hassas teraziler yılda bir kez denetlenmektedir” dedi.

Kuyumculukta, Nazilli güvenilir bir marka

Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce denetimden geçen Nazillili kuyumcu esnafı ve müşteriler memnuniyetlerini dile getirdi. Denetimlerin hem kendileri hem de müşterileri açısından memnuniyet verici olduğunu ifade eden Nazilli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı İbrahim Önal, “Sektör olarak 0’a 0 teraziler kullanıyoruz. Terazilerimizin dengede olması bizi de etkiliyor. Biz aynı teraziyle hem mal satıyoruz hem de mal alıyoruz. Terazimizin herhangi bir şekilde ayarının bozuk olması her iki tarafı da olumsuz etkiler. İki yılda bir olmak üzere düzenli olarak bakımlarımızı yaptırdığımız gibi resmi işlemlerine de dikkat ediyoruz. Bu denetimler için teşekkür ederiz. Kuyumculuk konusunda Nazilli güvenilir olma konusunda zaten bir marka. Bu markayı da biz en iyi şekilde korumak zorundayız” dedi.

Denetim Memurlarına Esnaftan teşekkür

Uzun yıllar Nazilli Ticaret Odası’na başkanlık yapmış olan Kuyumcu esnaflarından Mehmet Gacar ise denetimlerden ve denetime gelenlerden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Hakkın korunması açısından bizler terazilerimize ve müşterilerimize büyük önem veririz. Sık sık yapılan bu denetimler müşterilerimizden çok bizleri memnun ediyor. Bir de arkadaşlarımızın nazik ziyaretleri, saygılı davranışları ayrı bir memnunluk sağlıyor. Kimsenin mağdur olmaması için yapılan bu denetimler hak ve hukukun korunması açısından çok önemlidir” dedi.

“Yılda bir kez denetliyoruz”

Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, il genelinde başlatılan kuyumcu esnafının kullandığı hassas tartı aletlerinin denetiminin Aydın’dan sonra Şubat Ayında Nazilli’de yapıldığını ifade etti. Çoban, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın genelgesi gereğince rutin denetimlerimiz arasında yer alan kuyumcu esnafımızın kullandığı hassas teraziler yılda bir kez denetlenmektedir. Ocak 2017’de aydın merkezdeki kuyumcu esnafı denetlendi. Şubat ayında ise Nazillili kuyumcular denetlendi. Denetlemeler sırasıyla tüm ilçelerimizde yapılacak” dedi. (İHA)