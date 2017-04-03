Kiraz; Nazilli’deki Yunan Zulmünü ve Efeleri Anlattı

Nazilli Belediyesi 8. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivaline konuk olan Yazar İbrahim Kiraz, Kurtuluş Savaşı’nda Nazilli’yi belgeleriyle anlattı.

Yazar İbrahim Kiraz 8. Kültür Sanat ve edebiyat Festivalinde Nazilli’nin Kurtuluş Savaşındaki yerini belgelere dayanarak Nazilli’lere anlattı. Kiraz 1. Dünya Savaşı bittikten sonra Mondros Antlaşması ile Osmanlı Devletinin topraklarının galip devletler tarafından masa başında paylaştığını ve Nazilli’yi de Yunanlılar payına bıraktıklarını vurgulayarak; “10 Mayıs 1919 tarihinde bu toprakları işgal etmek için hazırlık yapan Yunan ordusu dağlarda Efelik yapan Demirci Mehmet Efe’yi öldürmek için Karıncalı, Beydağ, Oyukbaba ve Madran Dağlarında faaliyet gösteren 16 Rum 2 Ermeni çetesi ile irtibata geçtiler. Demirci Mehmet Efe ve Kızanlarına yapılan baskında 16 Rum 2 Ermeni çetesi kendi kazdıkları kuyuya resmen kendileri düştü ve Efe ve kızanları tarafından yok edildiler. Bu sırada 2 Yunan istihbarat subayını suçüstü yakalayarak sorguladılar. Subaylar 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerlerinin İzmir’i işgal edeceğini söylediler. Demirci Mehmet Efe bu bilgiyi Arap Nuri Yüzbaşı ile paylaştı. Bu arada 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir, 27 Mayısta Aydın, 3 Haziranda Nazilli işgal edildi. 8-10-13-15 tarihlerinde Demirci Mehmet Efe ve kuvvetleri Yunan Karakollarına saldırarak 129 Yunan askerini öldürdüler. Yunan askerlerinin kadınlara kızlara yaptıkları vahşete dayanamayan Demirci Mehmet Efe ve kuvvetleri 17 Haziran’ı 18 Haziran’a bağlayan gece 33 baskın yaparak Yunan askerlerini Nazilli’den çıkardılar. Bu baskında Yunan askerlerinden 711 kişi öldürüldü” diye konuştu.

Nazilli Kurtuluş savaşında 15 vilayetin bağlandığı merkez olduğunu söyleyen İbrahim Kiraz Nazilli Heyet-i Milliyesi kurulmasından sonra Nazilli’de 3 önemli kongrenin yapılarak önemli kararlar alındığını belirtti. 5 Temmuz 1920 tarihinde 2. Defa işgal edilen Nazilli 4 Eylül’ü 5 Eylül’e bağlayan gecesinde Demirci Mehmet Efe ve kızanları tarafında Yunan askerleri Nazilli’den çıkartılarak Aydın’a kadar kovaladıklarını ifade etti. Kendisini ilgi ile dinleyen katılımcıların Demirci Mehmet Efe ile ilgili sorularına cevap veren İbrahim Kiraz, 6 bin 18 kişiyle görüşüp 4 ciltlik Milli Mücadele Bir Destan Demirci Mehmet Efe kitabını tamamen belgelere dayanarak 23 yılda yazdığını belirtti. (İHA)