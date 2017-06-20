Kiraz borsası Türkiye’de bu köyde kuruluyor

Türkiye’deki kiraz üretiminde marka olan, aroması, iriliği ve lezzeti ile tüketici tarafından ilk tercih edilen kirazların başında yer alan Nazilli’nin Aşağı Yakacık Mahallesi’nde yetişen kirazın satışı borsa usulü yapılıyor. Bursa, Alaşehir ve Isparta kirazı ile rekabet eden ve sezonda en son hasat edilen Nazilli’ye bağlı Aşağı Yakacık Mahallesi’nde (Avra köyü) bu günlerde kiraz hareketliliği yaşanıyor. İlçeye 45 kilometre mesafedeki dağ mahallesi olan Aşağı Yakacık’ta kiraz borsası kuruldu. 40-45 gün süren ve Türkiye’de en son olgunlaşan kirazlar arasında yer alan Aşağı Yakacık kirazı İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri ile Hong Kong’a da ihraç ediliyor.

Haziran ayı başında hasadına başlanan kirazın temmuz ortalarına kadar hasat edilmesi ile birlikte ihracatçı firmalar da Avra’ya akın etti.

İç piyasa ve ihracata kiraz temin eden firmaların köye gelişi ile birlikte büyük hareketlilik yaşanıyor.

Bin 406 nüfusu, merkezde 650, yaylalarda da 900 rakımı ile doğal yaşamın merkezi olarak dikkat çeken Aşağı Yakacık Mahallesi, kestane yetiştiriciliğinin yanı sıra marka olduğu kiraz yetiştiriciliği ile de çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Yılda ortalama bin 500 tonu ihracata 500 tonu da iç piyasaya olmak üzere kiraz üreten mahalle aynı zamanda kirazın en çok alınıp satıldığı Türkiye’deki merkezlerin başında yer alıyor.

Aşağı Yakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan, kiraz hasadının gerçekleştirildiği haziran ayında mahallelerinde büyük hareketlilik yaşandığını ifade ederek, “Türkiye’de en son hasat edilen kirazın yetiştiği mahallemizde bu günlerde kiraz borsamız oldukça hareketlendi. İhracatçı ile tüccarların en az 3 hafta misafir edildiği mahallemizde her gün onlarca alıcıya kiraz temin ediyoruz. Türkiye’de eşi benzeri olmayan kirazımız başta İngiltere olmak üzere Almanya, Polonya, Ukrayna, İspanya gibi tüm Avrupa ülkeleri ile Hong Kong’a da ihraç ediliyor. Bu sezonda rekolte düşük olduğu için ihracata bin ton, iç piyasaya ise 500 ton civarında kiraz verdik. Temmuz ortasına kadar da hasadımız devam edecek. Özellikle 900 rakımlı yaylamızda ürettiğimiz kirazlar kalibre olarak Türkiye’deki en büyük kalibre olan 32’ye kadar ulaşıyor. Görünümü, iriliği, lezzeti, aroması ile ihracatçının tercih ettiği bir kirazımız var” dedi.

“İngiliz kraliyet ailesi de yiyor”

Avra kirazının dünyada aranılan bir ürün olduğunu kaydeden Fidan, “Kirazımız yurt dışında öylesine meşhur ki, İngiliz kraliyet ailesi başta olmak üzere İngiliz futbolcular da kirazımızı beğenerek yiyor. Kraliyet mutfağına kadar ulaşan kirazımızı son yıllarda Hong Kong’a da gönderiyoruz. Avra kirazının ünü sadece Türkiye’de değil dünyada da yayılmış durumda. Herkesi kirazımızdan tatmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Aşağı Yakacık, ihracatçının tercih ettiği yerlerin en başında geliyor”



Bursa, Manisa-Alaşehir, Isparta ve değişik illerden gelen çok sayıda firma yetkilisinin, aroması, iriliği ve lezzeti nedeniyle Aşağı Yakacık kirazını tercih ettiklerini kaydeden Alaşehirli ihracat firması yetkilisi Serkan Alkan ise, şöyle konuştu:

“Kalitesi nedeniyle tercih ettiğimiz Aşağı Yakacık kirazını buradan satın aldıktan sonra Alaşehir’deki işletmemize götürerek işliyor ve ihracata gönderiyoruz. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihracatımız var.”