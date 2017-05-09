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09 Mayıs 2017
Asayiş, Nazilli

Kaza nedeniyle Nazilli-Denizli karayolu ulaşıma kapandı

Nazilli istikametinden Manisa’nın Alaşehir ilçesine gittiği öğrenilen Ahmet A. idaresindeki 45 AF 649 plakalı özel araç, Mergen Köprüsü yakınlarında orta refüjdeki elektrik direğine çarparak savruldu.
Edinilen bilgiye göre kaza Mergen Köprüsüne 200 metre kala bir benzin istasyonunun önünde sabaha karşı saat 05.45 sularında yaşandı. İddiaya göre, Aydın’da akraba ziyaretinden dönen Ahmet A.’nın kullandığı 45 AF 649 plakalı araç, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ters yönde savruldu. Çarpma nedeniyle karayoluna düşen elektrik direği, trafiğin aksamasına neden oldu. Kaza yerine gelen güvenlik güçleri bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araç sürücüsü Ahmet A., (31) ve eşi S.A., (28) ile çocukları M.A, (9) anne ve babası C.A., (65) L.A., (59) büyük korku yaşadı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön tarafında bulunan hava yastıklarının patladığı görüldü. Kullanılamaz hale gelen araçta maddi hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri yola devrilen elektrik direği nedeniyle AYDEM’den destek istedi. Ancak aksayan trafik nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluşmasına öfkelenen vatandaşlar, AYDEM yetkililerin gecikmesi üzerine elektrik direğini kendi imkanlarıyla yol kenarına çekti.
Öte yandan, trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ahmet A.’nın 81 promil alkollü olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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