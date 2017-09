Kaymakam Küçük, başarıyı altınla ödüllendirdi

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, üniversite sınavlarında büyük bir başarı elde ederek ilçeye guru yaşatan Nazilli Fen Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.

Nazilli Fen Lisesinden mezun olana ve üniversite sınavlarında ilk 81. Sırada bulunan öğrenci başta olmak üzere ilk bin öğrenci arasına giren 7 öğrenci velileri ve öğretmenleri ile birlikte Kaymakam İbrahim Küçük’ü ziyaret etti. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli Fen Lisesi Müdürü Ali Çomruk ve Müdür Baş Yardımcısı Oktay Doğanlı’yı ağırlayan Kaymakam Küçük, öğrencilere birer çeyrek altın hediye etti. Birer de plaket vererek öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Küçük, öğrencilerin hayatta başarılı olmalarını diledi.

Nazilli Fen Lisesi Müdürü Ali Çomruk, “Bu yıl okulumuzdan 56 öğrencimiz mezun oldu. 41 öğrencimiz tercihte bulundu ve hepsi de tercihlerine yerleştiler. Yüzde 40 oranında da tıp fakültelerine yerleştiler. Diğer 15 öğrencimiz de ilk 30 binde yer almalarına rağmen; ilk 10 binde veya 2 binde olmak istedikleri için tercih yapmadılar. Seneye bu öğrencilerimizden de çok güzel haberler alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit’de, öğrencilere teşekkür ederek, “İlk, Orta ve Lise öğretiminizi burada tamamladınız. Şu anda daha özgür bir üniversite ortamına başlayacaksınız. Bu özgürlük sizin kişilik kazanmanıza büyük bir katkı sağlayacaktır. Hem öğrenim hem sosyal hayatınızda, sayın kaymakamımızın sizlere verdiği mesajlar çok önemli arkadaşlar. Bunları değerlendirirseniz bizim mutluluğumuz da artacaktır. Sayın velilerimizi de, böyle evlatlar yetiştirdikleri için kutluyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun sevgili gençler” dedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, başarılı öğrencilere öğütler vererek, “Mesleki garantisi yüzünden biraz Tıp alanına rağbet fazla. Sosyal alanlar biraz daha riskli görülüyor ama iyi bir okulu bitirdiğinizde ve kendinizi iyi yetiştirdiğinizde risk diye bir şey yoktur. Her alanda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç var. Eminim iyi yerlerde olacaksınız. Sadece okul hayatındaki başarı değil, toplumsal hayatta ve sosyal hayatta da başarılı olmak lazım. Fiziken ve ruhen sağlıklı yetişmek gerekiyor. Etrafınıza negatif enerji yüklememeniz lazım. Yarın öbür gün mesleklerinizi yaparken hem severek yapmalısınız hem de asıl unsurun insan olduğunu unutmamanız gerekiyor. Size bu imkanları uzun bir süre sağladıklarından dolayı ailelerinize de teşekkür ediyoruz. Tahmin ediyorum ki, eve misafir bile kabul etmemişlerdir, hatta kendileri bile misafirliğe gitmemiştir. Neredeyse sizinle beraber çalışmışlardır. Bütün öğretmenlerinize de teşekkür ederim. Aslına bakarsanız okulunuzdaki hizmetliden, kantincinize kadar her bir bireyin üzerinizde emeği var. Buna vesile ile onlara da teşekkür etmeyi borç bilirim. Bu başarıdaki en büyük katkı sizin. Bundan sonra öğretmenleriniz ve aileniz ve aileniz geliyor. Sonra da etrafınızdaki bütün unsurların size katkısını ve topluma borcunuzun olduğunu da unutmayın. Ama önce aynaya bakıp kendinize teşekkür edin. Sizin kazandığınız okullara gitmek isteyen yüz binlerce kişi var. Verimli bir şekilde okuyup bitirirken, bunun kıymetini bilin. Memlekete, millete ve devletimize bağlı insanlar olarak sizleri toplum hayatında göreceğiz. Mesleki hayata geçtiğinizde herkesten size saygı duymasını beklemeyin. İnsanlar bir süre sonra size saygı duymaya başlayacaklar ama işin farkında olmayan kişiler saygısızlık yapabilirler. Ama siz bunu hoş göreceksiniz çünkü onlar kendini bilmez insanlardır. Siz iyi şeyler yaptığınız sürece toplum size saygı duyacaktır, emin olun. Bir kaç kişi yüzünden topluma bakış açınızı asla değiştirmeyin. Hepimiz sonuçta aynı sıralardan geçtik. Üniversite esnasında, mümkün olduğu kadar akademik ekipten, hocalarınızdan yararlanmaya çalışın. Üniversitelerin bütün imkanlarını kullanın. Hocalarınızı hiç bir zaman küçük görmeyin. Onlar da belli bir kariyer yolculuğu sonrası oralarda bulunan kişiler. Daha sonra onların da değerini anlayacaksınız. Gittiğiniz okullarda kendi dallarında muhteşem kişilerle muhatap olacaksınız. Bunlardan mümkün olduğunca faydalanmaya çalışın. Kendinizi arı gibi düşünüp sürekli bal almaya çalışın o çiçeklerden. 5 – 6 sene sonra, oradan mezun olduğunuzda kendi ayaklarınız üzerinde mesleklerinizi icra edeceksiniz fakat o kişiler her zaman yanınızda olmayacaklar. Şu an onları bir danışmanınız olarak görün” şeklinde konuştu.

“Büyük mutluluk duydum”

Öğrencilerin her birinin iyi yerlere gittiğini ifade eden Kaymakam Küçük, şöyle konuştu: “Yönetici olarak ben bundan dolayı çok mutlu oluyorum. Sayılarınızın artmasını temenni ediyoruz. Okul idaresine, Milli Eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Bu okulları kazanamayan diğer arkadaşlarınıza da üzülmemelerini tavsiye ediyorum. Toplumsal hayatta her bireyin yapacağı bir iş var. Bütün işlerin saygı değer olduğunu unutmayın. Bu sırada kendi mesleklerinizi saygı değer görüp de diğerlerini küçümsemeyin. Bütün meslekler iyi icra edildiği sürece saygı değerdir. Örneğin, toplumumuzda en küçümsenen meslek maalesef ki çöpçülüktür. Son derece saygıdeğer bir iştir. Sizlerin büyük bir bölümü doktor olacak, bir başkaları da hasta bakıcı olacak. Onlarınki de son derece önemli bir iş. Bir ambulans şoförünün görevini asla ve asla küçümseyemezsiniz. Her alandaki mesleğe saygı duymanız gerekir. Kötü meslek yoktur, mesleğini iyi yapmak vardır. Bolca kitap okuyun. Size iyi gelen kitapları okuyun, aklınızı iyi kullanın, aklınız sizi iyi yola getirecektir. Sadece kendi çocuğumuzu yetiştirmekle de iş bitmiyor maalesef. Kendi çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirsek de arkadaşları ve çevre kötü olduğu sürece olumsuzlukları çocuklarımızda da yaşayacaktır. Bundan dolayı çocuk yetiştirme işine toplumsal bir olay olarak yaklaşmalıyız. Okul müdürlüklerine bu açıdan çok görev düşüyor. Ben bir okul müdürü kadar etkili olamıyorum maalesef. Çünkü okul müdürleri birebir çocuklarla muhatap. Örneğin benim üzerimde ilkokul öğretmenimin etkisi inanılmazdır” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Küçük, başarılı öğrencilere birer altın ve plaket vererek teşekkür etti. TM-1’de Türkiye 41.’si, MF-3’te Türkiye 81.’si olan ve Hacaettepe Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümüne yerleşen Mert Aslan Kalkan, MF-1’de Türkiye 86.’sı olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümüne yerleşen Alev Yıldırım, Türkiye 130.’su olarak Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesine tam burslu olarak yerleşen İrem Özkurt, Türkiye 489.’su olarak Hacettepe Tıp Fakültesine yerleşen Hasan Buğra Boz, Türkiye 523.’sü olarak Ege tıp Fakültesine yerleşen Zeynep Oran, Türkiye 534.’sü olarak Ege Tıp Fakültesine yerleşen Tuğba İrem Korkmaz ve Türkiye 658.’si olarak Boğaziçi Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümümü kazanan Esra Nalbantoğlu, aileleri, öğretmenleri ve Kaymakam Küçük ile hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretlerini tamamladılar.