Karavan hırsızları polisten kaçamadı

Nazilli’de hırsızlık için girdikleri karavan sahibi tarafından fark edilen şahıslardan biri çıkan arbededen faydalanarak olay yerinden kaçarken, diğeri çıkan kavgada kolundan bıçakla yaralandı.

Olay zafer mahallesi 77. Sokak 81 numaralı apartmanın önünde saat gece 01.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait 09 PY 085 plakalı karavanını evinin önüne park eden M.Ü. isimli vatandaş durumundan şüphelendiği 2 kişi takip etmeye başladı.

Saatler gece yarısından sonra 01.30’u gösterdiğinde karavana iki kişinin girdiğini gören M.Ü., duruma müdahale ederek polisi aradı. Bu esnada karavanına yaklaşan M.Ü. ile şahıslar arasında arbede çıktı. Hırsızlık zanlılarından biri karanlıktan faydalanıp kaçarken, diğer zanlı Faruk E. ise M.Ü. ile kavgaya tutuştu.

Kolundan bıçakla yaralanan Faruk E. olay yerine gelen polis tarafından ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Şahsın burada alınan ifadesinde hırsızlık amacıyla karavana girdiği tespit edilince polis tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. İfade vermek için emniyete gelen karavan sahibi M.Ü. ise şahıslardan şikayetçi oldu.

Güvenlik güçleri tarafından sorgusu tamamlanan Faruk E.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenilirken kaçan diğer zanlının yakalanması için çalımla başlatıldı.

