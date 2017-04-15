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15 Nisan 2017
Nazilli

İNCİR BAHÇELERİNE EKŞİLİK BÖCEĞİ TUZAKLARI ASILDI

İncir Bahçelerine Ekşilik Böceği tuzakları asıldı.
Nazilli İlçesi Bozyurt Mahallesi’nde incir bahçelerinde ekşilik böceklerinin zararı ve mücadelesi ile ekşilik böceği çekici yem tuzaklarının kullanımı konulu uygulamalı eğitim yapıldı.
Yapılan eğitim programına; Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş,  Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürleri ve teknik personeli, İlçe ziraat odası başkanları ve incir üreticileri katıldı.
Ekşilik böceklerinin incirde gerek bahçe gerekse depolarda meyve de kalite ve ürün kaybına yol açarak önemli zararlar oluşturdukları, doğrudan yaptıkları bu zararın yanı sıra başta Aflotoksin’i oluşturan etmenler olmak üzere meyve içi ekşimelerine ve çürümelerine yol açan pek çok zararlı hastalık etmenlerini de, meyveden meyveye bulaştırarak  incirde çok önemli zararlara yol açtıkları anlatıldıktan sonra uygulamalı olarak ekşilik böceği çekici yem tuzağının kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Eğitimin düzenlendiği bahçeye hazırlanan ekşilik böceği çekici yem tuzaklar asıldıktan sonra, yöneltilen soruların cevaplandırılması ile eğitim sonlandırıldı.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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