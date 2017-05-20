HataylÄ± Ã¶ÄŸretmen AydÄ±nâ€™daki kazada can verdi

Hatayâ€™Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esinden Ä°zmir Tireâ€™ye tÃ¼rbe ziyaretine gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tur otobÃ¼sÃ¼nde bulunan evli ve 2 Ã§ocuk annesi Seyfure Åžeyma YÄ±ldÄ±z, sabah namazÄ± kÄ±lmak iÃ§in AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde verilen molada otobÃ¼sten inip camiye gitmek isterken otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Nazilliâ€™ye baÄŸlÄ± DurasallÄ± Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; Hatayâ€™Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esinde bulunan Mevlana Ä°mam Hatip Ortaokulunda Fen Bilimleri Ã¶ÄŸretmeni olarak gÃ¶rev yapan Seyfure Åžeyma YÄ±ldÄ±z (43), bayan arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte cami ve tÃ¼rbe ziyaretlerinde bulunmak iÃ§in Necati Sayar idaresindeki 31 PB 482 plakalÄ± tur otobÃ¼sÃ¼yle yola Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼zergahlarÄ± Ã¼zerinde bulunan dini mekanlarÄ± ziyaret eden grup, Konyaâ€™da Mevlana hazretlerinin tÃ¼rbesini ziyaret ettikten sonra gece saatlerinde Ä°zmirâ€™in Tire ilÃ§esine gitmek iÃ§in yola devam etti. Grup sabah 05.10 sularÄ±nda DurasallÄ±â€™da bulunan mahalle camisinde sabah namazÄ± kÄ±lmak iÃ§in mola verdi. YanÄ±nda 8 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± olduÄŸu iÃ§in herkesten sonra araÃ§tan inerek yolun karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan camiye doÄŸru yÃ¼rÃ¼yen Seyfure Åžeyma YÄ±ldÄ±z, havanÄ±n henÃ¼z aydÄ±nlanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle Nazilli istikametinden gelen aracÄ± fark etmedi. AÄŸÄ±r adÄ±mlarla camiye doÄŸru yÃ¼rÃ¼yen ve sÃ¼ratli olduÄŸu belirlenen otomobil, iki Ã§ocuk annesine Ã§arparak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.

KazayÄ± kimse fark etmedi

SÃ¼ratle ilerleyen aracÄ±n Ã§arpmasÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 30 metre sÃ¼rÃ¼klenen talihsiz kadÄ±n kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken namaz kÄ±lmak iÃ§in camide bulunan arkadaÅŸlarÄ± ise olanlardan habersiz tur otobÃ¼sÃ¼ne dÃ¶nmek isterken acÄ± manzarayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. KardeÅŸi Seyfure Åžeyma YÄ±ldÄ±z ile cami ve tÃ¼rbe ziyaretlerinde bulunmak iÃ§in yola Ã§Ä±kan tur otobÃ¼sÃ¼nde bulunan abla ÅžÃ¼kran S., kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerde gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

Annesine ulaÅŸamayÄ±nca acÄ± haberi aldÄ±

Talihsiz kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saatlerde olanlardan habersiz Seyfure Åžeyma YÄ±ldÄ±zâ€™Ä± arayan oÄŸlu, annesine ulaÅŸamayÄ±nca otobÃ¼ste bulunan teyzesi ile konuÅŸtu. Ancak kendisine annesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylenmeyip kaza geÃ§irdiÄŸi bildirildi. Bunun Ã¼zerine Hatay DÃ¶rtyolâ€™da bulunan talihsiz Ã¶ÄŸretmenin kocasÄ±nÄ±n, oÄŸlunu da yanÄ±na alarak yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

19 MayÄ±s tatilini fÄ±rsat bilerek cami ve tÃ¼rbe ziyaretlerine Ã§Ä±kan annesi ve arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte tur otobÃ¼sÃ¼nde seyahat eden Seyfure Åžeyma YÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n 8 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±, yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat boyunca yol kenarÄ±nda bekleyen otobÃ¼sten indirilmeyerek onlarÄ± Ã¶ÄŸrenmesi engellendi. Ä°zmirâ€™in ilÃ§elerinde devam edecek gezinin iptal edildiÄŸi ve kafilenin Hatayâ€™a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapacaÄŸÄ± belirtildi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (Ä°HA)