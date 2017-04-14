“GELÄ°N BU OYUNU BOZALIM, HAYIRDA BÄ°RLEÅžELÄ°M”

Referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z kesmeden devam eden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Ãœyesi ve AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Emre Albayrak, Nazilli’de Evet oyu verecek olan vatandaÅŸlara seslendi ve; “PKK ve FETÃ– terÃ¶rÃ¼ne karÅŸÄ± mÃ¼cadele devam etsin diyorsak HAYIR diyelim. TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™ye Irakâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini istemiyorsak HAYIR diyelim. Ekonomik kriz yaÅŸanmasÄ±n, TÃ¼rkiye Ã¼retsin, Ã§arÅŸÄ±larÄ±mÄ±z bereketlensin diyorsak HAYIR diyelim.” dedi.

“AKP HÃœKÃœMETÄ°NÄ°N, ABD VE Ä°SRAÄ°L YANDAÅžLIÄžINA HAYIR DÄ°YORUZ”

Albayrak, TÃ¼rkiye’nin 16 Nisan’da Ã¶nemli bir karar vereceÄŸini belirterek; “Bu karar ABD-Ä°srail yandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na EVET MÄ° yoksa HAYIR MI kararÄ±dÄ±r. HAYIR oyu veren vatandaÅŸa utanmadan sÄ±kÄ±lmadan â€˜â€™terÃ¶ristâ€™â€™ diyenler ÅŸimdi Suriyeâ€™ye atÄ±lan ABD ve Ä°srail bombalarÄ±na alkÄ±ÅŸ tutuyorlar. HaÃ§lÄ± ordularÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ± katletmesine destek olanlara TÃ¼rk milleti 16 Nisanâ€™da â€˜â€™HayÄ±râ€™â€™ diyerek cevabÄ±nÄ± verecektir. AKP hÃ¼kÃ¼metinin ABD ve Ä°srail yandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na HayÄ±r diyoruz. 16 Nisan gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak olan oylama Ã¼lkemizin PKK ve FETÃ– terÃ¶rÃ¼ne HayÄ±r diyeceÄŸi gÃ¼ndÃ¼r. Ä°ktidar sahipleri Amerikaâ€™ya ve Ä°srailâ€™e sahip Ã§Ä±karak terÃ¶re karÅŸÄ± yapÄ±lan mÃ¼cadeleyi baltalamaktadÄ±r. Vatan iÃ§in ÅŸehit dÃ¼ÅŸen MehmetÃ§iÄŸimiz, polisimiz, siz PKKâ€™yÄ± destekleyen Amerikaâ€™ya sahip Ã§Ä±kasÄ±nÄ±z diye ÅŸehit dÃ¼ÅŸmedi. PKKâ€™nÄ±n FETÃ–â€™nÃ¼n baÅŸÄ±nÄ±n ezilmesi iÃ§in Ã¶nce ABDâ€™ye ve Ä°srailâ€™e karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak gerekir. Gelin bu oyunu bozalÄ±m. HayÄ±rda birleÅŸelim.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“MÄ°LLETÄ°N MECLÄ°SÄ° TEHLÄ°KE ALTINDADIR”

“16 Nisan seÃ§imi aynÄ± zamanda TÃ¼rkiyeâ€™nin demokrasisi ve geleceÄŸi iÃ§in kritik Ã¶nemdedir.” vurgusu yapan Albayrak; “Milletin meclisi tehlike altÄ±ndadÄ±r. Meclisi yetkisiz bÄ±rakan, Bakanlar Kuruluâ€™nu milletvekillerinden seÃ§meyen atanmÄ±ÅŸlar hÃ¼kÃ¼metine HAYIR diyelim. DiÄŸer yandan BaÅŸkanlÄ±k sistemi kapÄ±ya dayanan ekonomik krizi Ã§Ã¶zemez. BaÅŸkanlÄ±k sistemi yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸanan milyonlarca vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n derdine derman olamaz.” dedi.

“Ã‡Ã–ZÃœM HAYIR’DADIR”

“Vatan Partisi olarak millete gÃ¼veniyoruz” diyen Albayrak; “16 Nisanâ€™da vereceÄŸiniz HAYIR oylarÄ± aynÄ± zamanda EVET oyu verecek olan yurttaÅŸlarÄ± da kurtaracaktÄ±r. Ã‡Ã¶zÃ¼m HAYIRâ€™dadÄ±r. SandÄ±ktan HAYIR Ã§Ä±kacak. Ä°Ã§iniz rahat olsun. 16 Nisanâ€™da ABD-Ä°srail yandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± vurun mÃ¼hrÃ¼ HAYIRâ€™a. HAYIR kazansÄ±n. TÃ¼rkiye kazansÄ±n.” ifadelerini kullandÄ±.

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