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15 Temmuz 2017
Asayiş, Güncel, Nazilli

FETÖ’nün Nazilli iş adamı yapılanması davasında 11 tahliye

Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 110 sanıklı örgütün Nazilli’deki iş adamları yapılanması davasında tutuklu 32 sanıktan 11’i daha serbest bırakıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen örgütün Nazilli ilçesindeki iş adamları yapılanmasının ifade işlemleri tamamlandı. Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonunda 32’si tutuklu, 10 firari ve 68’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 110 sanıklı davanın ilk duruşması 7 gün devam etti.
Mahkemeden çıkan karar doğrultusunda 11 isim tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında ayrı bir yakalama kararı bulunan K.C. tutuklandı. Aydın’da bugün sona eren mahkeme 13 Kasım 2017 tarihine ertelendi. (İHA)

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