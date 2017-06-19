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19 Haziran 2017
Asayiş, Güncel, Nazilli

FETÖ NAZİLLİ ESNAF VE DERNEK YAPILANMASI DURUŞMALARI BAŞLADI

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PYD) 67 sanıklı Nazilli esnaf ve dernek yapılanmasının yargılanması kapsamında 6’sı tutuklu 61 tutuksuz yargılanan sanıkların yargılanması başladı.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Toplantı ve Konferans Salonu’nda, Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün Nazilli’deki esnaf ve sivil toplum örgütü yapılanması ilk kez hakim karşısına çıktı.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Ümit’in başkanlığında gerçekleşen ilk duruşma sanıkların kimlik ve adres tespitinin yapılmasıyla başladı.
Duruşmada, Tavşanlı ve İzmir Cezaevi’nde tutuklu bulunan 6 sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) ifadeleri alındı.
Kütahya Tavşanlı Cezaevi’nde 10 aydır tutuklu bulunan sanık Ahmet A. ile SEGBİS sistemi ile bağlantı yapılarak hakkındaki FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak suçları ile ilgili savunması istendi.
Tutuklu sanık Ahmet A. 31 yıldır Yenipazar’da yaşadığını ve FETÖ/PYD terör örgütü ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.
“EŞİMİN İNSAF DIŞI İFTİRASIDIR”
Adli kontrolle serbest kaldığını fakat eşinin yalan beyanları ile tutuklandığını iddia eden Ahmet A.; “Dernek üyeliği suçlamasından serbest bırakılmıştım. Boşandığım eski eşim benden ve ailemden öç almak için beni şikayet etti. Eşim bana iftira attı. 5 yıllık evliliğimizde 6 kez evi terk etmiştir. Asılsız beyanları, hayal ürünü, benden öç almak için atılmış insaf dışı iftiralardır. Eşim bana şiddet dahi uygulamıştır. 10 aydır tutukluyum çocuklarımı da göremiyorum. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.
Savunma avukatı da sanığın iddialarını doğrulayarak boşanma ile ilgili gelişen sürecin dosyada mevcut olduğunu ve dosyayı mahkemeye en kısa sürede sunacaklarını dile getirerek beraat talebinde bulundu.
“BANK ASYA’DAN BAŞKA BİR BANKAYLA ÇALIŞMADIM”
Yine 317 gündür tutuklu sanıklardan Erdal A.’nın ise Bank Asya’yla çalışması ve Nasihat Derneği’ne üye olması ve FETÖ/PYD terör örgütüyle ilişkisi soruldu. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Erdal A. ise; “Çiftçilikle uğraşıyorum. Bugüne kadar çalıştığım tek banka Bank Asya’ydı. Bireysel Emeklilik ve Bin 500 limitli Kredi Kartı hesabım vardı. Nasihat Derneği üyeliğimin ise benimle ilgilisi yoktur. Ağabeyimin üyesi olduğu dernektir, beni de o üye yapmıştır. Hakkımdaki suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum.” şekline konuştu.
Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PYD) 67 sanıklı Nazili davasının duruşmaları devam ediyor.
(KUDRET CAN)

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