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20 Haziran 2017
Asayiş, Nazilli, Sağlık

Emekli polisin belindeki silah MR cihazına yapıştı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, MR çekilecek kayınpederine yardım etmek için cihaza yaklaşan emekli polis memurunun belindeki silah, mıknatısın etkisiyle yerinden çıkıp milyon dolarlık makineye yapıştı. Dolu silah yaşanan panik anlarının ardından 2 saat süren çalışmayla yapıştığı yerden çıkarıldı.

Gece saat 02.00 sıralarında kayınpederi Necati K.’ye (80) MR çektirmek için Nazilli Devlet Hastanesine gelen emekli polis memuru Beyhan Ş. (57), belindeki silahla manyetik çekim gücü yüksek odaya girdi. Üzerindeki metal eşyaları çıkarması gerektiğini unutan Beyhan Ş., kayınpederine yardım etmek isterken belindeki silah MR cihazının mıknatısına yapıştı. Bir anda korku ve paniğe kapılan görevliler, piyasa değeri 1 milyon dolar olduğu belirtilen cihazın mıknatısına yapışan tabancayı tüm uğraşlara rağmen yerinden kıpırdatamadı. Bu esnada tabancanın tetiğinin çekili olduğunu fark eden görevli, durumu MR cihazını kiralayan özel şirket yetkilisine iletti.
Tabancayı bulunduğu yerden çıkartmak için kısa bir inceleme yapan şirket görevlisi, titiz bir çalışmayla silahın açık olan mekanizma bölümüne olası bir ateşlemeyi önlemek amacıyla sert bir cisim yerleştirildi. Daha sonra 5 metre uzunluğundaki bakır kablonun ucundan düğümle bağlanan tabanca, 5 kişinin güçlükle çekmesi sonucu bulunduğu yerden sökülebildi. Şarjörü çıkartıldıktan sonra mekanizması kontrol edilen tabancanın namlusunda mermi bulunmadığı görüldü. Şirket yetkilisi, emekli polis memuru Beyhan Ş.’den şikayetçi oldu. Beyhan Ş., şarjöründe 3 mermi olan silahını alıp yaşananlar nedeniyle özür diledi.

(İHA)

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