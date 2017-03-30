Dev Türk Bayrağını göndere Alıcık çekti

Nazilli Belediyesi, Nazilli Devlet Karayolu üzeri Sevindikli Mahallesi girişindeki kavşağın ortasına dev boyutlardaki bayrak direğini dikerek Türk Bayrağının semalardaki yerini almasını sağladı. 24 metrekarelik Türk Bayrağını göndere Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık çekti.

Nazilli Belediyesi Elektrik Servisi tarafından Sevindikli Mahallesi girişindeki kavşağın ortasına 20 metre uzunluğunda bayrak direği dikildi. Bayrak direğinin dikilmesi ile ilgili teknik çalışmaların bitirilmesinin ardında 24 metrekarelik Türk Bayrağını göndere Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık çekti. Devlet Karayolu üzerinde seyir halindeki araçların yaklaşık 3 kilometre uzaklıktan görülebildiği dev bayrağın göndere çekilmesi sırasında konuşan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımızdaki kırmızı, bu vatan için canını seve seve veren şehitlerimizin kanını sembolize eder. Hilâli Müslümanlığımızı anlatır. Yıldızı ise genç Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türklerin birlik ve bütünlüğünün simgesidir bayrağımız. O bayrak altında toplanınca her şeyimiz bir olur ve en önemlisi de kanımız hala onun için akmaktadır. En sıkıntılı dönemlerde onun etrafında kenetleniriz. Onu bağrımızda büyütürüz. Ülküdür, sevdadır, candır, mazidir, namustur, iradedir, anadır, sevgiliye sunulan alımlı bir güldür, şereftir, namustur, hayattır, aşktır, muhabbettir, mukaddesattır, göklerde süzülen bir kartaldır, uğrunda ölünmeye değer varlığımızdır, şanlı tarihin özüdür, dosta gurur, düşmana korkudur. Bize yol gösteren ışıktır. İşte bu yüzden bizim bayrak sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek tükenmeyecek bir sevdadır” dedi. (İHA)