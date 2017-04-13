Denizliâ€™de hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±lar, AydÄ±nâ€™da yakalandÄ±lar

Denizliâ€™de meydana gelen hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±na karÄ±ÅŸan dÃ¶rt ÅŸÃ¼pheli, dÃ¼zenlenen operasyonla AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde yakalandÄ±.

Denizli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Pamukkale ilÃ§esi TopraklÄ±k ile Merkezefendi ilÃ§esi YeniÅŸehir Mahallerinde iki farklÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

TopraklÄ±k Mahallesinde evden para ve ziynet eÅŸyasÄ± Ã§alan hÄ±rsÄ±zlarÄ±n AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde olduklarÄ±nÄ± tespit eden ekipler, ÅŸahÄ±slarÄ± operasyonla yakaladÄ±. C.F. ile S.Ä°. isimli kadÄ±n hÄ±rsÄ±zlarÄ±n kilitli olmayan kapÄ±larÄ± kartla aÃ§tÄ±klarÄ± tespit edildi.

AyrÄ±ca Merkezefendi ilÃ§esi YeniÅŸehir Mahallesinde 7 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ meydana gelen hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yapan HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Denizli’de olduÄŸu tespit edilen adrese operasyon dÃ¼zenledi. DÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda, F.A. ile A.K. yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaskÄ±n yapÄ±lan evde arama yapan polis ekipleri, Ã§alÄ±nan ses sistemlerini ele geÃ§irerek sahibine teslim etti.

YapÄ±lan operasyonlar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak, cezaevine gÃ¶nderildi. (Ä°HA)