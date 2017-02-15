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15 Şubat 2017
Nazilli

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden Alıcık’a Ziyaret

Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi yeni yönetim kurulu üyeleri Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi Yeni Başkanı Afet Gök Heuschele, Onursal Başkanı Hikmet Çıldır, , Sekreter Eliz Ece aydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Yeliz Çiçek ve Hasibe Eker Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.
Makam odasının kapısında karşıladığı misafirlerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Haluk Alıcık, Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesinin yapacak olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bayanlar ile ülke gündemi hakkında uzun süre sohbet eden Başkan Alıcık, Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesinin çalışmalarında başarılar dileyerek, yapacakları faaliyet, etkinlik ve çalışmalarında her zaman yanlarında olacağını belirtti.
Dernek üyelerinin hangi ideolojiden, hangi fikirden yada hangi kimlikten olursa olsun faaliyetlerinde dernekleri adına hep birlikte çalışacaklarını belirten Afet Gök Heuschele “Bizler Cumhuriyet Kadını olarak derneğimizin amacı olan ulusal kurtuluş savaşı ve cumhuriyet devrimleri ile kazanılmış olan, ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlük, demokrasi ve aydınlamanın korunması, savunulması, ülke ve halk yararına geliştirilmesi için tüm gücümüzle etkin bir şekilde çalışacağız. Bizlere varlığınız ile vereceğiniz desteklerden dolayı ve bugüne kadar sağladığınız tüm desteklerden dolayı tüm dernek üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (İHA)

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