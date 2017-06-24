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24 Haziran 2017
Nazilli, Yaşam

Çöp evden 5 kamyon atık çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde belediye ekipleri tarafından temizlenen çöp evden beş kamyon atıl malzeme çıkartıldı.
Aydın’ın Nazilli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 95 Sokakta İrfan S.’ye ait (66) ait olan 3 katlı müstakil evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polis ve belediyeye bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler eve girdiklerinde şok manzarayla karşılaştı. Çöp dağına dönen evde yalnız başına uyur halde buldukları 66 yaşındaki İrfan S.’yi dışarı çıkartan Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, maske katarak mahalleye yayılan kötü kokuyla mücadele etti. Polisler tarafından evinden çıkartılan 66 yaşındaki İrfan S., evinin soyulduğunu söyleyince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kötü koku ve çöp dağları arasında evi boşaltmaya başlayan belediye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda 5 kamyon dolusu atık malzemeyi tahliye etti. Bu esnada, çöp evin etrafında toplanan mahalleli gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. 50 yıldır aynı evde yaşadığı öğrenilen İrfan S.’nin kendisini emekli öğretmen olarak tanıttığı ve bugüne kadar hiç evlenmediği belirtildi.
İrfan S.’nin uzun yıllardır yalnız yaşadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını ileri süren komşuları, evden yayılan kokular dayanılmaz hale gelince çareyi belediyeyi aramakta bulduklarını belirtti. 3 katlı binanın tamamen çöplerle dolu olduğunu söyleyen Nazilli Belediyesi ekipleri, 2 yıl önce de irfan S.’nin evinden yine şikayet üzerine 14 kamyon çöp çıkartıldığı bilgisini verdi. (İHA)

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