Çanakkale ruhunu şiirlerle anlattılar

Türk Eğitim Sen Nazilli Temsilciliği ve Nazilli Turkuaz Kadınlar Derneği ortak çalışmayla Çanakkale Zaferi ve Şehitler için şiir dinletisi düzenledi.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen şiir etkinliğine MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP İlçe Başkanı Adnan Dönmez, Türk Eğitim Sen Aydın İl başkanı Rıdvan Naci Devli, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Nazilli Şube Başkanı İbrahim Yağtu, STK Temsilcileri, sendika üyeleri, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Başkanı Olgun Ergün’ün konuşmasında Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftasının anlam olarak öneminden söz etti. Çanakkale’yi, her karışında birden fazla Mehmed’in bayrak olduğu toprak olarak niteleyen Ergün, “Cennet bahçesine girer gibi 253 bin şehidin kara toprağa emanet bırakıldığı bir destandır Çanakkale. Allah, vatan ve bayrak için o günlerde şahadet şerbetini içtiği bu topraklar bugün de şehitler veriyor. Bu vatan, bu bayrak için dün koşarak içtiğimiz şahadet şerbetini bu gün de içeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Topraklarımızda gözü olanlara Çanakkale ruhumuz örnek olsun. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ile bu topraklar bir bütündür. Asla kimseye de boyun eğmeyecektir” dedi.

Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Başkanı Olgun Ergün’ün konuşmasının ardından hediye ve plaket töreni düzenlendi. Gecenin ana konusu olan şiir dinletisi ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Öğretmen, öğrenci, veli ve esnaflardan oluşan ekip ayakta alkışlanırken, şiirlerden etkilenen onlarca kişi ise gözyaşlarına hakim olamadı. (İHA)