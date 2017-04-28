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28 Nisan 2017
Nazilli, Sağlık

Büyükşehir, Nazilli’de ücretsiz solum testi yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediye Meydanında kurduğu çadırda iki gün boyunca yüzlerce vatandaşa ücretsiz akciğer solunum testi uygulaması hizmeti verdi.
Nazilli Belediye Meydanında vatandaşların tansiyon ölçümü ile Akciğer solunum testi yapıldı. Sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilen teste her yaş grubundan birçok vatandaş ilgi gösterdi. Tek kullanımlık aparatlarla nefes üfleyen vatandaşlara, test sonrasında sonuçları verildi. Uygulamanın çok faydalı olduğunu söyleyen Nazillililer, “Büyükşehir Belediyesi bizleri düşünüp, bu testi ayağımıza kadar getirdi. Güzel bir uygulama olmuş, sağlık hizmetleri ayağımıza kadar gelmişken yaptırmadan geçmeyelim dedik. Test sonucu verilen sbirometrelerde sayısal veriler var, sağlık görevlileri sonuca göre bizi risk grubunda görüyorsa hekime yönlendiriyor. Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu’na duyarlılığı için teşekkür ederiz” dedi.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada akciğer solunum testinin Aydın’ın 17 ilçesinde yaklaşık 100 bin kişiye ücretsiz olarak yapılacağı bildirildi. (İHA)

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