Barışmaya giden gazeteci bayramda dehşet saçtı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kurban Bayramında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen kadınla barışmak isteyen gazeteci kadını ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, Nazilli’nin Aydoğdu Mahallesi Koca Cami Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli’de görev yapan gazeteci Muhammet Gürkan, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen ve bir süre önce tartışma yaşadıkları Zübeyde D. ile Kurban Bayramı’nda barışabilmek umuduyla evine gitti. İkili arasında evin kapısında tartışma çıktı. Barışmak istemeyen ve Muhammet Gürkan’ın elindeki silahı gören Zübeyde D. “Beni kurtarın” diyerek kaçmaya başladı. Çevredekilerden yardım isteyerek bir apartmana sığınan Zübeyde D.’nin arkasından ateş eden Muhammet Gürkan, daha sonra aynı silahla başına bir el ateş etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Muhammet Gürkan, kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi. Ağır yaralanan Zübeyde D. ise Nazilli’de yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)