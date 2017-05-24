Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
24 Mayıs 2017
Çevre, Ekonomi, Nazilli

Aydın’da kestane ağaçları kuruyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinin dağ köylerinden Yaylapınar’da üreticiler yaygın hastalık nedeniyle kuruyan kestane ağaçlarını kesmeye başladı.Son 5-6 yıldır bölgede kestane ağaçlarında kurumaların yaşandığını belirten Yaylapınar Mahalle Muhtarı Dündar Balcıoğlu, halk arasında “Kestane Kanseri” olarak nitelendirilen hastalıklı kabuk dokusunda önce çöküntüler, daha sonra çatlak ve yarıklar meydana geldiğini ve bu nedenle hastalıklı dallardaki yapraklar önce solup içe doğru kıvrılarak belli bir zaman sonra da kestane ağacının tamamen kuruduğunu belirtti.
Kestane üreticilerini tedirgin eden hastalığa çare bulunması için ilgili tarım kuruluşlarına konuyu bildirdikleri halde ağaçtan ağaca bulaşan hasalığın durdurulması yönünde bir gelişme olmadığını ifade eden Balcıoğlu, çoğu üretici kendi imkanları ile haslığa maruz kalmış olan kestane ağaçlarına fiziksel müdahalede bulunarak odun olarak değerlendirmeye başladığını söyledi.
Kestane üreticisi Ramazan Onat’da, yamaç arazide 21 dönüm alan üzerinde kestane yetiştirdiğini belirterek, “Arazimiz sarp ve meyilli olduğundan kestane ağaçların toprak ara sürümlerini çit öküzlerle kara saban vasıtasıyla yapıyorum. Çit süren öküzün günlüğü 350 TL. dir Bir çit öküz günde arazi durumuna göre 2-3 dönüm toprağı ancak sürmektedir. Yaylapınar’da bin 500 rakımda kestane üretiyoruz. Kestane ağaçları için budama, gübreleme gibi birçok işlem için harcama yapıyoruz. Çoluk çocuk içindeyiz ve masraftan kaçınmıyoruz. Ancak gözümüzün önünde yıllarca emek verdiğimiz kestane ağaçlarımızın kuruması bizleri çok üzüyor. Onca büyüttüğüm ağaçların çaresini bilemediğimiz hastalık nedeniyle kuruyor ve kesmek zorunda kalıyoruz. Kestane alıcı borsa tüccarları da tehlikeyi gördükleri halde konuya ilgisizler. Bölge de kestane üreticilerini tedirgin eden bu konun üzerinde yetkililer ve üniversitelerde araştırma görevlilerinde duyarlı olup ilgilenmelerini bekliyoruz” diye konuştu.
Üretici Soner Yıldırım ise, sadece Yaylapınar’da kestane üreticilerin yıllık üretiminin toplam 600 ile 700 ton olduğunu, alıcı borsa tüccarları bunun yüzde 70-80’i ihracat ürünü olarak değerlendirdiklerini belirtti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Ege ürünleri Almanya yolcusu

Share

BENZER HABERLER

7. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması sonuçlandı

7. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması sonuçlandı

Çeşmeli yazar için Karaburun’da özel gün

Çeşmeli yazar için Karaburun’da özel gün

Sabahattin Ali şarkılarla anıldı

Sabahattin Ali şarkılarla anıldı

OYFEST’e özel deniz dibi temizliği

OYFEST’e özel deniz dibi temizliği

Hadise’yi İzmir’de hüngür hüngür ağlatan olay

Hadise’yi İzmir’de hüngür hüngür ağlatan olay

Ege’de rüzgar toz taşıyacak

Ege’de rüzgar toz taşıyacak

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur Olasılığı
Bugün 05/25 50%
Yağmur Olasılığı
Öğleden sonra sağanak yağmur. En yüksek 25°C. Rüzgâr BGB, 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %50.
Parçalı Bulutlu
Bugün 05/25 20%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. Sağanak yağmur veya gök gürültülü sağanak yağışı muhtemeldir. En düşük 13°C. Rüzgâr GGB, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5581

  • Euro

    4,0057

  • BIST

    98.314

  • Altın

    144,0562

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE