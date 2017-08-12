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12 Ağustos 2017
Ekonomi, Nazilli

“Aydın’a yapılacak havaalanı Nazilli ekonomisine katkı sağlar”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın’a yapılacak bir havaalanının Nazilli ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Ticaret Borsası’nın Sümer Park’ta düzenlediği 2017 mahsulü temsili kuru incir alımı törenine katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, incirden elde edilen geliri artırmak için Aydın’a havaalanı yapılması gerektiğini vurguladı.

Kargo taşımacılığı açısından havaalanının gerekliliğine dikkat çeken Başkan Alıcık, “Nazilli, incirin anavatanı demek. Ticaretinin her şeyinin geçtiği yer demek. İncirin gümrüğünü ilçemize taşımak gerek. Aydın’a bir havaalanı yapmak lazım” ifadelerini kullandı.
Aydına yapılacak bir havaalanının Nazilli açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Alıcık, “Havaalanı, dünyaya açılan kapımız olan incirin ihracatı için çok iyi olacak. Türkiye incirinin yüzde 50’sini karşılayan Nazilli’nin kalkınmasına, gelişmesine, marka değerinin artmasına büyük katkı sağlayacak. Ayrıca sadece Nazilli değil çevre ilçelere de faydalı olacak” dedi.
Kargo taşımacılığı açısından havaalanının gerekliliğine dikkat çeken Başkan Alıcık, “Allah’ın yeryüzündeki cenneti dediğimiz Nazilli ve Aydın gibi bir memlekette inanıyorum bir havaalanı olsa, hava yoluyla kargo taşımacılığı yapsak, üreticinin cebi para görür, herkesin cebi para görür. Bunu yapmak lazım. Bunun için çalışmak lazım. Bu konuyla ilgili hep beraber mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

(İHA)

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