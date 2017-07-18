Mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar buz fabrikalarının işine yaradı. Buza olan talebin artması ile birlikte buz fabrikaları üretimlerini artırdı.

Nazilli’de 30 yıldır buz üretimi yapan 64 yaşındaki Muzaffer Kaya, günde 420 kalıp buz ürettiğini ifade ederek, “Aşırı sıcaklar üretimde düşüşe neden olmasına rağmen taleplerin artması nedeniyle depomuzda buz bulunduramaz olduk. Ayrıca soğutulmuş su satışlarımız da arttı” dedi.

30 yıldır Nazilli başta olmak üzere Denizli, Aydın merkez ve birçok ilçesinde buz sattığını ifade eden Muzaffer Kaya, “Aşırı sıcaklar üretimde düşüşe neden olmasına rağmen taleplerin artması nedeniyle depomuzda buz bulunduramaz olduk. Müşteri kitlemiz genellikle balık restoranlar, büyük marketler, eğlence sektörü ve cemiyetler. Ama son zamanlarda cemiyetlerde buz kullanımı, hazır bardak şerbetlerin ve suların artması ile oldukça düştü. Normalde yaz dönemlerinde cemiyetlere buz yetiştirmekte zorlanırdık” dedi.

Buz yerine kar

Bozdoğan’ın meşhur kar helvasının ham maddesi olan ve Madran Dağı’ndan elde edilen Kar satışı da yaptığını ifade eden Muzaffer Kaya, “Madran Karı satışı da yapıyorum. Uzun yıllardır bölgenin kar ihtiyacını karşılamaktayım. Sıcakların artması ile birlikte buz satışının tersine kar satışları arttı. Çuvallar içerisinde korunan kar için ayrı bir soğuk hava depomuz var. Kar helvasına olan talep arttıkça kara olan talep te artıyor. Ayrıca bardak su soğutarak cemiyetlere hazır soğutulmuş su satıyorum. Buza talep azalınca daha pratik yöntem olan soğutulmuş bardan su daha fazla rağbet görmeye başladı” dedi.

“Hijyenik ortamda hazırlanıyor”

Buz üretim aşamasını da anlatan Kaya, “Özel arıtma sistemlerinden geçirilen ve mineral olarak zenginleştirilen, yani bizim memba suyu dediğimiz ayarda hazırladığımız suyu özel buz kalıplarında dondurarak soğuk hava depomuza alıyoruz. Buradan da ister bütün ister parçalanmış halde satışını yapıyoruz.” (İHA)