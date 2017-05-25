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25 Mayıs 2017
Asayiş, Güncel, Nazilli

Ailesini ve eşini bırakıp terör örgütüne katılan sanığa 6 yıl hapis cezası

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Suriye’de El-Kaide terör örgütüne bağlı El-Nusra Cephesi’nde silahlı eylemlere katıldığı iddiasıyla yargılan sanık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2014 yılında Nazilli’de yaşayan ailesini ve eşini bırakıp yasa dışı yollardan Suriye’ye giden ve burada Abdullah Mansur kod ismiyle terör örgütü El-Kaide’ya bağlı El-Nusra Cephesi’ne farklı dönemlerde katıldığı tespit edilen N.A., 2015 yılında ailesini almak için geldiği Nazilli’de gözaltına alınarak tutuklanmıştı. N.A.’nın üzerinden Arapça notların yazıldığı not defterleri, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, Abdullah Mansur adına kesilmiş otobüs bileti, örgüte ait çeşitli broşürler, üzerinde çeşitli figürler bulunan kağıtlar, 1 adet CD, örgütün propaganda amacıyla kullandığı ibarelerin bulunduğu not kağıtları, bayrak ve örgüte dair eşya bulunmuştu.
N.A.’nın yargılandığı davaya Nazilli Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Üzerinde çıkanları örgüt propagandası yapmak amacıyla taşımadığını, ailesine hediye olarak aldığını, herhangi bir örgüt ile bağlantısı olmadığını, Suriye’de dini daha iyi yaşamak için bulunduğunu belirten N.A., suçlamaları reddetti. Yapılan soruşturmada El-Nusra Cephesi’ne bağlı olarak çok sayıda kanlı eyleme katıldığı ve 2 kez yaralandığı tespit edilen N.A., 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

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