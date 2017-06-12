41 SANIKLI FETÃ– NAZÄ°LLÄ° Ã–ÄžRETMEN YAPILANMASI HAKÄ°M KARÅžISINDA

AydÄ±n’da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanan 41 sanÄ±klÄ± Nazilli Ã¶ÄŸretmen yapÄ±lanmasÄ± davalarÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. AydÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iddianamesi kabul edilen 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± devam ediyor. AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi Åžehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonu’nda gÃ¶rÃ¼len ilk duruÅŸmaya sanÄ±klar, sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ± ve aileleri katÄ±ldÄ±.

Ä°fadesi alÄ±nan 9,5 aydÄ±r tutuklu sanÄ±k Adnan V. hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek; “9,5 aydÄ±r tutukluyum, hiÃ§ sabÄ±kam yok, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olarak suÃ§lanÄ±yorum. SuÃ§lamalarÄ± reddediyorum. ByLockâ€™u 2014-2015 yÄ±llarÄ±nda yasak olduÄŸunu bilmediÄŸim iÃ§in herkese aÃ§Ä±k internet sitesinden telefonuma yÃ¼kledim.” dedi.

Daha Ã¶nceki sorgusundaÂ ByLockâ€™u kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi de hatÄ±rlatÄ±lan tutuklu sanÄ±k Adnan V tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etti.

AdÄ±na kayÄ±tlÄ± Adsl hattÄ±ndan ByLock’ kullanmak suÃ§undan yargÄ±lanan 4 aydÄ±r tutuklu Ã‡iÄŸdem K. ise; “FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼’nÃ¼n herhangi bir kurumuyla bir baÄŸlantÄ±m olmadÄ±. Ev hanÄ±mÄ±yÄ±m. OturduÄŸum evin bir katÄ±nda cemaat Ã¶ÄŸrencileri kalÄ±yordu. Bir kaÃ§ kez 10 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸuma da ders Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in evlerine Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar, fakat ben ve eÅŸim buna kesinlikle izin vermedik. Wifi ÅŸifremin Bilgisayar uzmanÄ± Veysel Demir tarafÄ±ndan kÄ±rÄ±lÄ±p bahsedilen programÄ±n indirildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. HiÃ§ bir ÅŸekilde FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile bir baÄŸlantÄ±m yok. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Tutuklu yargÄ±lanan bir diÄŸer sanÄ±k Ã‡iÄŸdem K. de hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddederek; “Yasal dernek olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m NabÄ±z DerneÄŸine akademik araÅŸtÄ±rmalarÄ±mdan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¼ye oldum. Dernek darbe Ã¶ncesinde zaten kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.” dedi. FETÃ–/PDYâ€™nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± olan ByLock programÄ±nÄ±n iki hattÄ±nda da bulunmasÄ± suÃ§unu kabul etmeyen sanÄ±k Ã‡iÄŸdem K. “ByLock kullanmadÄ±m. Bunun yanlÄ±ÅŸ bir tespit olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YineÂ FETÃ–/PDYâ€™nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± olan ByLock’u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuklu sanÄ±k Muharrem Ã‡. ise; “BingÃ¶l’lÃ¼ olduÄŸum iÃ§in hayatÄ±m boyunca terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden Ã§ok Ã§ektim. Annemin dedesini hasta yataÄŸÄ±nda PKK’lÄ±lar Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler. Bundan dolayÄ± ben BingÃ¶l’de kalmadÄ±m. Bursa’da okudum. SonrasÄ±nda Zuhal EÄŸitim A.Åž’de bÃ¼ro elemanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Bundan dolayÄ± suÃ§lanÄ±yorum. Ben milletimi ve devletimi Ã§ok seviyorum.” dedi. AdÄ±na kayÄ±tlÄ± 3 hattÄ±nda da ByLock programÄ± tespit edilen sanÄ±k Muharrem Ã‡. “Telefonumu ikinci el almÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶yle bir programÄ±n olduÄŸunu ilk defa savcÄ±lÄ±ktan Ã¶ÄŸrendim. Programdan haberim yoktu. Telefonun Ã¶zelliklerinden olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in var olan hiÃ§bir programÄ± silmeden kullanmaya devam ettim.” dedi.

HakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddeden sanÄ±k Muharrem Ã‡.’de diÄŸer tutuklu sanÄ±klar gibi tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etti.