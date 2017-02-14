Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
14 Şubat 2017
Nazilli, Yaşam

14 Şubat’ta sürpriz evlilik teklifi

Aydın’da,ise yıllarında aşık olduğu kız arkadaşını sinemaya davet eden Aykut Akkanat, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırladığı sürprizle ‘hayatımın aşkı’ dediği Sena Esmer’e evlilik teklifinde bulundu.
Nazilli ilçesinde yaşayan Aykut Akkanat isimli genç, lise yıllarından bu yana aşık olduğu Sena Esmer isimli kız arkadaşına sinemada sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. 2 hafta süren hazırlıklardan sonra gerçekleşen evlilik teklifi karşısında sevinç gözyaşları döken genç kız ‘evet’ diyerek mutluluk pozu verdi.
Lise yılarından bu yana uyum içinde bir arkadaşlık sürdürdüklerini, zamanla aşka dönüşen birlikteliği 14 Şubat Sevgililer Gününde evlilik teklifiyle daha ileriye taşımak istediği için böyle bir sürpriz hazırladığını belirten 25 yaşındaki Aykut Akkanat, “Lise yıllarından beri kendisini seviyordum. Evlilik teklifinde ne yapabileceğim konusunu internette araştırdıktan sonra sinema seçeneğinde karar kıldım. Yaklaşık 2 hafta süresince bu güne hazırlandım. Yakın arkadaşlarımız da gizlilik içinde yürüttüğümüz sürprize destek verdi. 14 Şubat Sevgililer Gününü bizim için daha anlamlı kılmak için bu tarihi seçtim. Evlilik teklifinde bulunurken oldukça heyecanlandım” diyerek duygularını dile getirdi.
Erkek arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Gününde hazırladığı sürpriz evlilik teklifi karşısında önce şaşırdığını, mutluluktan gözlerinin dolduğunu söyleyen 25 yaşındaki Sena Esmer ise, “Bizim tanışmamız 7 yıl önce lise arkadaşlığına dayanıyor. Zamanla birbirimizi sevdik. İnşallah bu sevgimiz evlilik ile sonuçlanacak” diyerek bu mutlu günlerinde yanlarında olan arkadaşlarına teşekkür etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  26 ton pamuk yüklü tırda yangın

Share

BENZER HABERLER

ÇERÇİOĞLU, SEVGİLİLERİ UNUTMADI

ÇERÇİOĞLU, SEVGİLİLERİ UNUTMADI

Aydın’da 2016’da evlenen dört çiftten biri boşandı

Aydın’da 2016’da evlenen dört çiftten biri boşandı

Kargının hayat bulduğu mahalle

Kargının hayat bulduğu mahalle

DİLEK DUVARI’NDA İLGİNÇ DİLEKLER

DİLEK DUVARI’NDA İLGİNÇ DİLEKLER

Anadolu mutfağı dünyaya açılacak

Anadolu mutfağı dünyaya açılacak

Nazillili kadınlar Özgecan Aslan’ı dramayla andı

Nazillili kadınlar Özgecan Aslan’ı dramayla andı

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6460

    • Euro

      3,8720

    • BIST

      88.622

    • Altın

      144,1568

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE