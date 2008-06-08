Yekta Güngör Özden ve Tuncay Özkan Cuma günü Aydın’da olacaklar!…

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili, Sosyal ve Kültürel etkinliklerden sorumlu, Cemiyet Gazetesi Genel Yönetmeni Belkıs Ersoy’dan muhabirimizin aldığı bilgilere göre;

Anayasa mahkemesi Emekli Başkanı, Sözcü Gazetesi’nin köşe yazarlarından ve AGC Onur Üyesi Yekta Güngör Özden ile, Kanal-Türk Televizyonunun önceki Genel Yönetmeni Tuncay Özkan 13 Haziran 2008 Cuma günü düzenlenen törenle HASAN TAHSİN BAŞARI ödülünü almak üzere Aydın’a gelecekler..

Saat 18.00’de yapılacak olan ödül töreninde ayrıca 35 gazete, televizyon, radyo veya çalışanlarına çeşitli dallarda plaketler verilecek..

Belkıs ERSOY, ödül töreni ile ilgili olarak özetle şunları söyledi;

“Ödül törenimizde ayrıca; Cemiyetimizin çalışanlarına, etkinlikleri ve MADDİ-MANEVİ desteklerini esirgemeyen başta Vali’miz Sayın Mustafa Malay olmak üzere; etkinliğimizin ana sponsoru TESCO-KİPA AŞ.’ne ŞÜKRAN, diğer 10 basın dostuna teşekkür plaketleri sunacağız.”

2007 YILI BASIN ÖDÜLLERİ

GÜNLÜK YEREL GAZETELER

– Mizampaj dalında : Söke Gerçek Gazetesi

– Köşe yazısı dalında : Abdülkadir GÜLER (Söke Ekspres Gazetesi)

– Öykü dalında : O. Hasan BILDIRKİ (Söke Ekspres Gazetesi)

– Genel Haber dalında : Söke Gerçek Gazetesi

– İnceleme – Araştırma dalında : Bakış Gazetesi

– Yayında Süreklilik dalında : Mücadele Gazetesi

– Spor Haberi dalında : Hüsamettin KAÇAR (Ses Gazetesi)

– Fotoğraf dalında : Bahar YÜKSEK (Güzelhisar Gazetesi)

HAFTALIK, ONBEŞ GÜNLÜK, AYLIK GAZETE VE DERGİLER

(Meslek odaları, Okul Gazeteleri, Belediye Gazeteleri Dahil)

– Köşe yazısı dalında : Güner DOKUYUCU (Hürsöz Gazetesi)

– Genel Haber dalında : Söke Flaş Gazetesi

– Öykü dalında : Sarı Zeybek Dergisi (Söke Şairler ve Yazarlar Derneği’nin

yayın organı)

GÜNLÜK KİTLE BASIN ORGANLARI GAZETE VE ÇALIŞANLARI

– Genel Haber dalında : Yılmaz ÖLMEZ (DHA Söke Temsilcisi)

– Genel Haber dalında : Levent TUNCER (İHA Söke Temsilcisi)

– İnceleme ve Araştırma dalında : Suat DENİZ (A.A İl Temsilcisi)

– Spor Haber dalında : Cemal YILDIRIM (DHA İl Temsilcisi)

– Fotoğraf dalında : Özcan YILDIRIM (A.A Muhabiri)

– Fotoğraf dalında : Sinan ÖZMÜŞ (A.A Muhabiri)

TELEVİZYONLAR

– Habercilik dalında : Yılmaz ÖLMEZ (Ege TV-AYTV – Kanal D – CNN TV

Temsilcisi)

– İnceleme ve Araştırma Dalında : Cevdet ÜZÜM (Maraton TV)

– En iyi kameraman dalında : Ergun UYAR (TRT Aydın Kameramanı)

– En iyi kameraman dalında : Zeki KEMİKLİOĞLU (TRT Söke Temsilcisi)

RADYOLAR

– Genel Yayın-Yayında Süreklilik : Belma ÖZGÜN (Kuşadası 105 FM)

– Habercilik dalında : Nazilli Radyo Özden

– İnceleme-Araştırma dalında : Söke Radyo Tempo

İL ÖDÜL KOMİSYONU JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

– Abdülkadir GÜLER (Emekli eğitimci, şair, yazar ve araştırmacı)

Hayatı ve eserleriyle Umurlu’dan M. Kemal YILMAZ isimli yapıtıyla.

M. Kemal YILMAZ’ın yaşamı, kişiliği, dünya görüşü, eğitmenliği, milletvekilliği yurt içi ve yurt dışı görevleriyle insan ve doğa sevgisini işlemesi nedeniyle.

– Şükrü ÖKSÜZ (İl Sağlık Müdürlüğü’nde Şube Müdürü, Aydın Şairler ve Yazarlar Derneği kurucusu)

Gözümdesin, Sevgi pınarı, sevgi yolunda, sevgi ışığı, sonsuz sevgi, evrensel sevgi isimli şiir kitapları, 2003-2004 ve 2006 şairler antolojisi kitapları ile genç ve amatör şairlerin şiirlerini gün ışığına çıkararak Türk Kültürüne gereken önemi vermesi nedeniyle.

– Hüseyin ÇALIŞKAN (AY-TV Kameramanı)

Başarılı Çalışmalarından dolayı.”

Kendi alanlarında ödül almaya hak kuruluşlardır.

Ayrıca;

Yönetim Kurulumuz 18 Nisan 2008 Cuma günü 313/22 kararıyla (İbrahim Kılınç toplantıya katılmamıştır.) Yönetim Kurulu özel başarı ödülü vermeyi uygun gördüğü basın kuruluşları ve gazetelerin değerlendirmesini yapmış.

Yapılan değerlendirme sonrasında oy birliği ile;

YÖNETİM KURULU ÖZEL BAŞARI ÖDÜLLERİ

HASAN TAHSİN ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ

1- Yekta Güngör ÖZDEN – Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan köşe yazıları nedeniyle

2- Tuncay ÖZKAN – KANAL TÜRK Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ (Gazete Sahipliği Dalında)

Hürsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi – Ziynet MUTLU

İSMAİL SİVRİ ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ

Aydın Aydın Dergisi (Eski Eserleri Koruma Derneği Yayın Organı)

MUSTAFA KEMAL YILMAZ ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ

Atilla SERTER (Şehir ve Başkan Dergisi İmtiyaz Sahibi)

M. ALİ AKKAR ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ

Selim Sabit PÜLTEN – Köşe yazıları ve araştırmaları nedeniyle.

M. ALİ BALIKÇI ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ (Fotoğraf Dalında)

İbrahim KILINÇ (İHA Aydın Temsilcisi)

HULİSİ AKŞİT ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ

Yaşar ÇAĞBAYAR hazırladığı Türkçe Sözlük nedeniyle.

2007 yılı başarı ödülleri verilmesini uygun görmüştür.

13 Haziran 2008 Cuma günü saat: 18.00’de ödül plaketleri düzenlenecek törenle AYSO Konferans Salonu’nda sahiplerine verilecektir.

Törende ayrıca;

Geleneksel Kültürel ve Sosyal etkinliğinden olan BASIN ÖDÜLLERİ DAĞITIM Töreni’ne maddi-manevi desteklerini esirgemeyen TESCO-KİPA AŞ.’ne ŞÜKRAN, diğer basın dostlarına da TEŞEKKÜR plaketleri verilecektir.

Ödül yarışmasına katılan veya katılmayan, dereceye giren veya girmeyen BASIN MESLEK İLKELERİNE, ETİĞİNE sahip çıkan tüm meslektaşlarımı kutluyorum.

İl Ödül Komisyonu Başkanı Sayın Şükrü Söylevci ve değerli Ödül Komisyonu üyelerine, Sosyal ve Kurumsal etkinliklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Belkıs Ersoy ile diğer başkan yardımcımız Sayın Ali AKKURT, Sayın Sami SOLAK ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ

“13 Haziran 2008 Cuma günü saat 18.00’de Aydın AYSO Konferans Salonu’nda 2007 yılı basın ödülleri yarışmasında dereceye giren meslektaşlarımıza plaketlerini törenle vereceğiz.

Ayrıca;

2007 yılında Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmalarına, kültürel etkinliklerine MADDİ-MANEVİ desteklerini esirgemeyen;

TESCO-KİPA A.Ş.’ne ŞÜKRAN ve,

1) Valimiz Sayın Mustafa Malay,

2) Belediye Başkanımız Sayın İlhami Ortekin,

3) İl Emniyet Müdürü Sayın Yılmaz Orhan,

4) ESOB Başkanı Sayın Hulusi Akşit,

5) Aydın Basın ve Halkla İlişkiler Müd. ve İl Ödül Komisyon Başkanı

Sayın Şükrü Söylevci,

6) Cemiyetimizin ve Cemiyet gazetemizin Fahri Hukuk Danışmanı

Av. Erol Ertuğrul,

7) Doku İnşaat Ltd. Şti. Sahibi Sayın Abdurrahim Dokumacı,

8) TESCO- KİPA A.Ş. Yerel Halkla İlişkiler Koordinatörü Sayın Şeyda Gümüş,

9) TESCO- Kipa A.Ş. Bodrum Mağazası Müdürü Sayın Erkan Şengün

10) Başak Koleji Müdürü Sayın Levent Sungur,

11) Program Yapımcısı ve Sunucusu Sayın Necla Baydemir Tuncer’e TEŞEKKÜR plaketleri verilecek.

(Mücadele)







