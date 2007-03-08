YAYGIN VE YEREL MEDYANIN SORUNLARI

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan SektÃ¶r Meclisleriâ€™nin baÅŸkan ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± 16 Mart 2007 tarihinde BaÅŸbakan Recep Tayip ErdoÄŸan ile Ankaraâ€™da bir toplantÄ± yapacak. ToplantÄ±da her sektÃ¶r, kendisi ile ilgili sorun ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerini beÅŸ madde ile Ã¶zetleyecek. TÃ¼rkiye Gazeteciler Federasyonuâ€™nun da temsil edildiÄŸi TOBB Medya ve Ä°letiÅŸim SektÃ¶r Meclisi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve BaÅŸbakanâ€™a sunulacak beÅŸ maddelik raporda yaygÄ±n ve yerel medyanÄ±n sorunlarÄ± ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri dile getiriliyor.

TÃ¼rkiye Gazeteciler Federasyonuâ€™nun Ã¶nerisi ile raporun ilk maddesine konulan talepte, Sanayi ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Kosgep YasasÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklik ile ilgili kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ok ivedi olarak TBMM ye getirilerek yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± isteniyor.

Kosgep Yasa sÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklik ile yerel medya kuruluÅŸlarÄ±, gazeteler, televizyonlar ve radyolar da kobi tanÄ±mÄ± iÃ§ine alÄ±nacaklar. BÃ¶ylece, yerel medya kuruluÅŸlarÄ± kobilere tanÄ±nan teÅŸvik ve her tÃ¼rlÃ¼ destekten yararlanma imkanÄ±na kavuÅŸacaklar.

(MÃ¼cadele)



