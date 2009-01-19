“YARGI, HERKESE VE HER ZAMAN LAZIM OLACAKTIR!”

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Zeynel Ilıca Aydın Bölge İdare Mahkemesinin iş yoğunluğunun büyük bir bölümünü imar uygulaması gibi uzmanlık isteyen uyuşmazlıklar olduğunu belirtti. Türkiye’de faaliyette bulunan pek çok mahkemeden iş yükü olarak Aydın Bölge İdare Mahkemesinin daha çok iş yoğunluğu olduğunu ifade eden Zeynel Ilıca “Yıl içinde gelen 9847 davanın 9554’ü Mahkememizce karara bağlanmakta. Bu durum şunu gösteriyor ki devir olmaması halinde yıl içinde gelen ve tekemmül eden dosyaların tamamını karara bağlamamız mümkün bulunmaktadır” dedi. Yargı kurumlarının özenle korunması gerektiğinin altını çizen Aydın Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Zeynel Ilıca “Yargı herkese ve her zaman lazım olacaktır. Bu nedenle bu kurumların yıpratılmadan önce özenle korunmasına dikkat ekmek gerekiyor. Hepimizin ortak paydası ve güvencesi olan Cumhuriyetin değerlerini ve kurumlarına Anayasadan ve Hukukun üstünlüğünden aldığımız güçle korumaya devam ederek görevimizi en iyi şekilde yapamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Zeynel Ilıca Aydın Bölge İdare Mahkemesi olarak geçen yıl gerçekleştirdikleri “Mahkeme Koridorlarında Resim ve Müzik” etkinliğinin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirtip büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

(Mücadele)



