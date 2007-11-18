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19 Kasım 2007
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Vatan hainleri idam edilsin!

Aydın Milliyetçi Hareket Partisi’ne üye Ahmet Özkan idamın yeniden yasalaşarak uygulamaya konulmasını istedi. 2 gün boyunca Aydın Belediyesi’nin de izniyle Aydın Meyda’nında imza kampanyasını sürdüren Özkan düzenlediği imza toplama kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.Özkan “10 gün bu imza kampanyasını sürdüreceğim.Bu kampanyayı başlatmamın sebebi terör ve vatan suçları kapsamında idamın tekrar uygulamaya konması.Bu imza kampanyası sadece MHP’ nin görüşlerini yansıtmıyor.Ankada ki vekillerimiz diğer partilerin vekilleriyle de görüştüm.Diğer siyasal partiler de idamın yeniden uygulamaya konmasını istiyor.İmza kampanyasına katılmak isteyen Aydınlılar Merkez Taksi Durağı başta olmak üzere Aydın Şoförler Odası ve büyük kahvehanelerde imza kampanyasına katılabilirler”dedi.
(Mücadele)

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