Vali Malay’a nezaket ziyareti

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Heide Maria Gürer Aydın Valisi Mustafa Malay’ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretin Vali Malay’a nezaket iade-i ziyareti olduğunu belirten Büyükelçi Dr. Heide Maria Gürer Türkiye ve Avusturya ilişkilerinin önemine değinerek özellikle son yıllarda iki ülke arasındaki gelişen ilişkilere değindi.

Vali Mustafa Malay’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Türkiye ve Avusturya arasındaki olumlu ilişkiler her iki ülke açısından da çok önemli. Sayın Büyükelçinin kentimizi ziyareti de bizi çok mutlu etti. Aydın tarımsal, tarihi ve turistik güzellikleri ile dünyanın önemli merkezlerinden biri. Aydın zeytinde dünya birincisidir. Jeotermal kaynaklarımızda çok zengin. Avusturya’da yaşayan 250 bin Türk var bu durum ilişkilerimizi daha da önemli hale getiriyor ”

Türkiye ile Avusturalya arasındaki ikili ilişkilere de değibenen Büyük Elçi Hede Maria yaptığı açıklamada; Eşinin İzmirli olduğunu ve Türkçe konuşarak, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerinde özellikle Avusturya’nın lider konumda olduğunu söyledi. Türkiye ile Avusturya arasında Cumhurbaşkanlığı düzeyinde görüşmelerin yapıldığını ve bakanlık düzeyde de görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Maria:” Türkiye ile Avusturya arasında ‘Ekonomik Komisyon Toplantıları’ oluşturularak Şubat ayında ilk Enerji Komisyon toplantısı yapıldı. Türkiye den başlayarak Avusturya da son bulacak bir enerji nakil hattı oluşturulacak. Avrupa Ülkeleri arasında bu projelerin Liderliğini Avusturya üstlendi. Ardında organik tarım ve bu şekilde bir açılım sağlanacaktır. Türkiye ile diyaloglarımız uzun yıllara dayanmaktadır. Efes Antik kentte Avusturyalı Arkeologlarımız 100 yıla aşkındır buranın tarihi dokuları konusunda araştırma yapmaktadırlar. Aydın ili tarihi bakımından açısından zengin bir ildir. Bu ziyaretimle de tarihi, kültürel ve ekonomisi hakkında da bilgi edinme fırsatım oldu. Eşimin İzmirli olması özellikle zeytinyağı çok ilgimi çekti. Bu görüşmeler devam edecektir. Aydını yakından tanıma fırsatımız olacak” dedi. Vali Mustafa Malay ve Büyükelçi Dr. Heide Maria Gürer’in karşılıklı sohbetlerinin ardından Aydın Valisi Mustafa Malay konuk büyükelçiye Aydın’ın sembol tarım ürünleri olan incir, zeytinyağı ve Aydın’ı tanıtan broşürler hediye etti. Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Heide Maria Gürer”de günün anısına Vali Mustafa Malay’a Efes’te kazı yapan Avusturyalı arkeologların çalışmalarını anlatan bir kitap hediye etti. Ziyarette eşi Türk olan büyükelçi Dr. Heidemaria Gürer’in kusursuz Türkçesi de dikkatlerden kaçmadı.

(Mücadele)



