Vali Malay ve siyasilerden AGC’ye destek

Aydın kamuoyunda son birkaç aydır gündemde olan Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) yer sorununun çözülmesi için Vali Mustafa Malay ve siyasiler seferber oldu. Geçtiğimiz hafta sonu yapaılan AGC’nin olağan genel kuruluna katılan Vali Malay ve siyasi partilerin belediye başkan adaları sorunun kalıcı çözümü için destek sözü verdi.

AGC’nin yer sorununun kalıcı olarak çözülmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu açıklayan AK Parti Aydın Belediye Başkan aday Mustafa Ancın, “Yer sorununun çözümü için göreve seçilmem halinde sizlere hemen bir oda tahsis edeceğim. Ayrıca yapımı süren belediye sarayında da sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir oda tefriş edeceğim. Bunlar geçici çözümler değil, kalıcı çözümler olacak. Çünkü gazeteciler yerel yöneticileri ve siyasileri yanlış yapmaktan alıkoyan unsurlardır. Eğer gazeteciler bizleri yanlış yapmaktan alıkoymazlar ise biz sürekli yanlış yapmaya müsait oluruz” dedi.

Basının haber almada toplumu aydınlatan ve bilgilendiren bir unsur olduğuna işaret eden MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak da, “Haber almayan insan; görmeyen ve duymayan insandır. Aydın basınının sağlıklı çalışabilmesi tam teşekküllü yeni bir binanın yapılması ile mümkün olacaktır. Aydın Belediye Başkanı adaylarının parti gözetmeksizin Aydın’ımızın ortak değerlerinden biri olan AGC’in problemlerinin çözümü için bir protokol imzalanması gerekiyor. Hangi parti iktidar olursa olsun bu yerel seçimler öncesi imzalanan protokole uyması şartı konulması için bir taahhütnamenin imzalanması gerekir. AGC’ni kendi sorunları ile başa baş bırakmak Aydın’a yakışmaz” diye konuştu.

AGC ve Aydın’da görev yapan basın mensuplarının bugüne kadar birçok başarılı hizmetler yaptığına işaret eden CHP Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu ise, şunları söyledi: 1Ben basın mensuplarımızı gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar nedeniyle kutluyorum. AGC’nin fesih edilmesi gibi bir konunun gündeme gelmesi dahi çok üzücü bir durum. Bende bu konuda Milletvekili Uzunırmak’ı destekliyorum. AGC’nin istediği yerde ve basın mensuplarının istediği şekilde bina sorununun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun kararını başkaları değil, sizler vermelisiniz. Ben, isteklerinizin yanındayım”

Aydın Belediyesi’nin AGC’nin bina sorunu ile yakından ilgilendiğini ve bu konuda Başakn İlhami Ortekin’in verilmiş sözleri olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Vekili İlhan Erdemir, “AGC Başkanı Mutafa Çezik, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sayın Başkanımızı ziyaret etti. Başkan orda size bu sorunuzun kesin çözümü için tam anlamıyla bağımsız bir bina ve hizmetlerinizde kullanabileceğiniz tüm araç ve gereçleri temin etme sözü verdi. Ama siz bir daha görüşmek için gelmediniz. Bu sorunu oda ile çözmek 5 dakikalık bir iş. Başkanımız size müstakil bir çözüm sundu. Eğer talep etmeniz halinde bu sözünü de yerine getirecektir” şeklinde konuştu.

Basının bir milletin gözü ve kulağı olduğundan söz eden Vali Mustafa Malay da, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Millet olarak basınımıza sahip çıkmalıyız. Elbette her işte olduğu gibi burada da sorunlar olacaktır. Ama bu sorunlara akılcı bir çözüm bulmalıyız. Basın kuruluşları geçici kurumlar değildir. Aydın varolduğu sürece basın kuruluşları da var olacaktır. Ben görev sürem içerisinde yetkilerim ölçüsünde sorunları çözmeye çalıştım. Ama yereldeki sorunlar çözümünde mahalli idarelerin çok büyük bir payı var. Başkan adaylarımız burada. Hep birlikte basının yaşatılması için çaba göstermeliyiz”



(Mücadele)



