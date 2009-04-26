Vali Malay emekli polislere veda ziyaretinde bulundu

Aydın Valisi Mustafa Malay, merkeze atanmasından sonra başladığı veda ziyaretlerine Aydın Polis Emeklileri Derneği ile devam etti.

Aydın Polis Emeklileri Derneği Başkanı Nurettin Yüce:” Teşkilatımızı yakından bilen, derdine derman olan valimizin Aydın’a atanması çok büyük gurur kaynağımızdı. Burada kaldığı müddetçe bizlere ve emeklilere hem amirlik yaptı hem ağabeylik yaptı. Teşkilatım adına valimizin bundan sonraki yaşamında da sağlıklı olmasını diliyoruz.” dedi.

Vali Mustafa Malay yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi; “Emniyetçileri gördüğüm zaman ayrı bir duygu yaşıyorum ve bundan da övünüyor ve gurur duyuyorum. Polis teşkilatının içinde polis memuru olarak göreve başladım. Allah nasip etti devletin en üst kademesi olan Valilik görevine kadar geldim. Bütün hayatımı ve mesleğimi polis teşkilatına borçluyum. Polisliği ve polisleri unutmam mümkün değildir. Nereye gidersem gideyim bir polis karakolunun yanından geçsem hemen mutlaka oraya uğramadan edemiyorum. Çünkü bu teşkilat büyük bir ailedir. Bütün aile fertleri birbirini her zaman arar. Birlik beraberlik vardır. Polis teşkilatı kader birliği yapmış ve halkına çok büyük hizmetler vermiş bir kurumdur. Böyle bir kurumda yetiştiğimiz için hepimiz de bu mutluluğu yaşıyoruz. Buraya geldiğim günden beri Polis Emeklileri Derneğimizin Aydın halkı ile ne kadar güzel bütünleştiğini, onlarla iç içe olduğunu görmek ayrıca beni sevindirdi. Bu teşkilatın içinde yetişen bir kişi olarak her yerde Aydın halkının yanında oldular. Halkla bütünleştiler. Halkın sevgisini kazandılar. Halkın güvenini kazandılar. Emeklilerimizin böyle halk tarafından benimsenmesi mevcut polis teşkilatına duyulan güveni de artırdı. Burada bulundukları süre içerisinde yeni görev alan meslektaşlarına da faydaları dokundu. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum” dedi.



(Mücadele)





